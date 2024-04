Cavalli & Cavalieri, tornano i cavalli nel Real Sito di Carditello

Manifestazione equestre con l’esibizione del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, le note musicali della Fanfara e le rievocazioni storiche

Tornano i cavalli nel suggestivo galoppatoio del Real Sito di Carditello, dopo i lavori di restauro che hanno interessato il parterre.

La Reggia di Carditello a San Tammaro (CE), domenica 28 aprile, ospiterà la settima edizione della manifestazione equestre Cavalli & Cavalieri.

Uno spettacolo grandioso – gratuito e aperto al pubblico – per rivivere il carosello storico con l’esibizione del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le note musicali della Fanfara.

Il reparto di formazione del Gruppo Squadroni ‘Pastrengo’ sarà protagonista dell’esibizione conclusiva, rievocando gloriose pagine di storia in un susseguirsi di rapide evoluzioni e complessi intrecci, tratti dalle tradizionali figure del carosello.

Maurizio Maddaloni, Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, dichiara:

Una iniziativa che conferma l’antica vocazione equestre della Reale Delizia borbonica ma, allo stesso tempo, rilancia le ambizioni della Fondazione, nell’ambito del piano di sviluppo promosso dalla nuova governance. Il nostro obiettivo è promuovere la destinazione Carditello come meta culturale e turistica, attraverso un programma di eventi nazionali e rievocazioni storiche per arricchire la nostra proposta.

Non solo cavalli, dunque, ma anche degustazioni di prodotti enogastronomici, area pic-nic nel boschetto, rievocazioni e incursioni teatrali, stand dedicato alla campagna ‘Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente!’, promossa della Fondazione Umberto Veronesi.

Il Presidente Maddaloni conclude:

Carditello può e deve diventare un volano di sviluppo per l’intero territorio, realizzando un hub di imprese agricole per riaffermare l’identità della Campania Felix. La Reggia è un brand naturale, capace di esprimere nell’immaginario dei visitatori i valori della legalità, dell’inclusione sociale e del benessere psicofisico.

Il programma 2024 di Cavalli & Cavalieri è particolarmente ricco: sabato 27 aprile, Visite accompagnate, ore 15:00 e ore 16:00, Promenade scenica in costume storico a cura di ‘Danzando nel Tempo’, ore 17:00; domenica 28 aprile, Saluti istituzionali e, a seguire, ‘Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo’, ore 10:00, Visite accompagnate, ore 12:30, ore 15:00 e ore 16:00, Rievocazioni storiche a cura di ‘Antiqua tempora’ e ‘1° Reggimento Re’, ore 12:30, Incursioni teatrali a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco, ore 16:00.

Per info e prenotazioni

Cell. 379-2981223

prenotazione@fondazionecarditello.org