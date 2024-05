Poste Italiane: annullo dedicato alle ‘Celebrazioni Pompei in Rosa’

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione dell’evento ‘Celebrazioni Pompei in Rosa – Città di Pompei patrimonio dell’umanità’, in programma domani, martedì 14 maggio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: ‘Celebrazioni Pompei in Rosa – Città di Pompei patrimonio dell’umanità – 14.5.2024 – 80045 Pompei (NA)’, richiesto dalla Città di Pompei.

Nello stesso giorno, dalle ore 9:00 alle 13:00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand allestito in piazza Bartolo Longo – 80045 Pompei (NA).

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / U. P. Pompei / Sportello filatelico / via Sacra, 3 – 80045 Pompei (NA).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.