Minacce al Sindaco di Roma Gualtieri: solidarietà di Rocca

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato:

Esprimo solidarietà e vicinanza al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per le minacce ricevute in un commento sotto un post social che parlava della sua visita a Tor Bella Monaca.

Sono preoccupanti i continui attacchi ricevuti da esponenti delle istituzioni impegnati in prima persona per il ripristino della legalità in quartieri difficili.

La Giunta regionale del Lazio è e sarà sempre dalla parte della giustizia e della legalità, per questo rinnovo la mia vicinanza al sindaco di Roma certo che non si farà intimidire.