Operaio Napoli Servizi ferito: precisazione dell’azienda

Incidente avvenuto fuori dal posto di lavoro

Riceviamo e pubblichiamo.

In relazione al grave incidente occorso sabato 11 maggio ad un operaio della Napoli Servizi, la Società si dichiara innanzitutto dispiaciuta ed è vicina alla famiglia del dipendente con la quale è in contatto sin dalle prime ore dell’accaduto.

In merito alle prime informazioni diffuse, la Società sta verificando che le stesse non siano corrette in quanto appare ormai assodata l’ipotesi che l’incidente sia avvenuto al di fuori dei luoghi deputati al regolare svolgimento del servizio.

Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti l’Azienda ha avviato un’indagine interna per offrire anche pieno supporto alle attività svolte dalle Autorità preposte alle indagini.

Resta la piena disponibilità dell’Azienda e vicinanza con i congiunti dell’operaio, immediatamente raggiunti in ospedale al verificarsi dell’evento.

L’Azienda auspica una repentina ripresa dello stato di salute del proprio dipendente.