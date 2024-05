Festa con Gaudenzio per chiusura Centenario di Giovanni Testori

Il 12 maggio a Casa Testori, con torta e brindisi finale

Il 12 maggio, giorno della nascita di Giovanni Testori, si chiude l’anno dedicato al suo centenario, dopo oltre dodici mesi contrassegnati da un ricchissimo programma di mostre, incontri, rappresentazioni teatrali, e iniziative che si sono svolte non solo a Casa Testori, ma anche in tutta Italia con anche qualche incontro anche all’estero, in Francia in particolare.

Per chiudere il Centenario, domenica 12 maggio alle ore 16:00 Casa Testori, a Novate Milanese (MI), propone un pomeriggio di bilanci, con video e testimonianze e soprattutto presenta una sorpresa: un omaggio a Testori attraverso un fumetto dedicato al pittore da lui più amato e più studiato, Gaudenzio Ferrari.

A Gaudenzio l’artefice del Sacro Monte di Varallo Testori aveva dedicato uno dei suoi libri più importanti, ‘Il gran teatro montano’, pubblicato da Feltrinelli nel 1965.

Ora Jacopo Stoppa, docente di storia dell’arte alla Statale di Milano, studioso con la passione del disegno, ha creato una storia a fumetti dell’artista valsesiano, dove gran parte delle parole sono ricavate proprio dalle pagine di Testori.

È un fumetto di grande qualità, stampato a 8 colori proprio per poter restituire tutta la felicità della pittura di un artista come Gaudenzio. È uno strumento pensato per avvicinare nuove generazioni al fascino non solo dell’artista ma anche della grande impresa di cui è stato il primo e anche principale artefice, il Sacro Monte varallino, un complesso nato dalla sua intuizione di integrare pittura, scultura e architettura in complessi di grande suggestione e bellezza, quasi delle installazioni.

Insieme all’autore ‘Il Gran Gaudenzio’ verrà presentato da Giovanni Agosti, che ha curato nel 2015 la nuova edizione del Gran teatro montano, sempre per Feltrinelli. Verranno lette alcune pagine testoriane dedicate all’artista.

Gli originali delle tavole, realizzate con una tecnica che esalta la varietà e l’accensione cromatica, saranno esposte in una delle sale di Casa Testori.