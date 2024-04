‘Arte In Musica’ al Teatro Ivelise

In scena a Roma il 27 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Arte In Musica’ di e con Roberto Litta, sbarca sul palco dello storico Teatro Ivelise di Roma, sabato 27 aprile, ore 19:00, con l’accompagnamento al piano di Gianmarco Giannetti e la voce di Greta Arditi.

Il format teatrale, ideato dallo stesso Litta, critico d’arte, è un mix di racconti, critica e musica che dà vita ad un vero spettacolo.

Sinossi

Far conoscere e riscoprire a tutti e soprattutto ai più giovani la grandezza dell’arte italiana e le storie dei nostri immensi artisti che hanno divulgato in tutto il mondo la bellezza della nostra cultura.

Gli spettatori vivranno un viaggio tra tante esperienze da sapere e ricordare, da Michelangelo a Raffaello, Caravaggio sino al Novecento Sironi, de Chirico, e poi gli interpreti del realismo magico senza dimenticare il secondo Novecento con Guttuso e Fontana.

Alto alla nostra arte il contributo delle donne Artemisia Gentileschi, Rosalba Carriera sino a Carla Maria Maggi. Un viaggio nella bellezza italiana accompagnati dalle musiche del maestro Gianmarco Giannetti e i brani interpretati da Greta Arditi.

Uno spettacolo che con le tante belle storie italiane vi arricchirà di emozioni, e vi aiuterà a recuperare la consapevolezza di quanta fortuna abbiamo ad essere nati in Italia.

Di e Con

Roberto Litta

Voce

Greta Arditi

Musiche

Gianmarco Giannetti

Roberto Litta

Roberto Litta, classe 1966, dopo il liceo scientifico ha svolto studi di giurisprudenza e si è perfezionato in marketing con indirizzo business internazionale.

Ha lavorato per molte importanti aziende occupandosi di finanziamenti europei e sviluppo mercati. Sin da ragazzo ha conservato intatta una forte passione per la storia e un grande spirito di osservazione sulla politica e sulla nostra società contemporanea.

Autore di soggetti per il teatro – ‘Racconti di Tango’, 2009; ‘Storia d’Italia in Disordine Perfetto’, 2010; ‘La giusta violenza’, 2017, nel 2012 arriva al grande pubblico con il romanzo storico ‘L’uomo che vive due volte’ giunto alla terza edizione.

Papà di Leonardo Alvise e di Dorotea Adelaide, con questa opera ‘Dieci Racconti’ ha deciso di avviare un progetto itinerante in Italia per il rilancio e la diffusione della letteratura per ragazzi e per contrastare il fenomeno del bullismo e dell’emergenza educativa.

Litta si sta inoltre affermando come critico d’arte per il suo metodo innovativo che lega le opere alla storia e alle condizioni sociologiche e filosofiche degli artisti e dei loro tempi.

Per informazioni:

06-8952 7016

www.teatroivelise.it

www.facebook.com/teatroivelise