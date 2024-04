Coppa Europa Boulder: buona prestazione della squadra maschile

Salvatore nella top 8 dei finalisti

Nel centro di arrampicata Boulderama di Klagenfurt, in Austria, si è conclusa ieri, 27 aprile, la prima tappa di Coppa Europa Boulder.

Nelle qualifiche Giulia Medici, Sport Promotion SSD, realizza un’ottima prova, 5 top, di cui 4 flash, 6 zone, 6 e 11 tentativi, ma purtroppo la rosa delle 24 semifinaliste si decide tutta sulla base dei 6 top su 6, e Giulia termina in 27a posizione.

Federica Papetti, Rock Brescia ASD, chiude in 35a posizione. Caterina Dal Zotto, We Rock ASD, e Stella Giacani, The Change SSD, si piazzano rispettivamente al 58° e 61° posto.

Un po’ di delusione, quindi, sul fronte femminile, ma in compenso i nostri 4 azzurri della squadra maschile si qualificano tutti per la semifinale.

Niccolò Antony Salvatore, Gollum Climbing Academy, infatti, si classifica all’8° posto, 6 top, 6 zone, 10 e 6 tentativi, Davide Marco Colombo, Fiamme Oro Moena, al 12°, Luca Boldrini al 14° e Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, al 16°.

In una semifinale molto impegnativa Niccolò Antony Salvatore, 2 top, 4 zone, 4 e 14 tentativi, agguanta la 6a posizione ed entra nella rosa degli 8 finalisti.

Bella prova anche per Luca Boldrini, Deva Wall, che rimane beffardamente fuori dalla finale negli ultimi minuti di competizione, quando l’atleta di casa Gruber termina la gara con un tentativo sui top in meno rispetto a Boldrini.

Giorgio Tomatis si classifica 15° e Davide Marco Colombo 17°.

In finale purtroppo Niccolò Antony Salvatore non riesce a coronare una competizione di grande livello col podio. Termina la gara all’8° posto, mentre a trionfare è il francese Leo Favot, inarrivabile con 4 top flash, seguito dal compagno di squadra Girard e dallo sloveno Romsak.

Il podio femminile, invece, vede l’oro per la slovena Jennifer Buckley, argento per la spagnola Macia Martin e bronzo per la francese Saurel.

Salvatore, pescarese classe 2004, era alla sua prima competizione internazionale fra i senior. Dopo essersi distinto per buoni piazzamenti a livello nazionale, ha potuto così farsi notare anche in campo internazionale.

Per gli appassionati di Boulder i prossimi appuntamenti sono la Coppa Europa giovanile a Graz e, soprattutto, la Coppa del Mondo a Salt Lake City, entrambe dal 3 al 5 maggio.