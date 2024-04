Attività istituzionali in vista elezioni europee 8 e 9 giugno 2024

I prossimi appuntamenti in programma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Giornata dell’Europa

Roma – Il 9 maggio, in piazza del Campidoglio dalle 19.00 alle 21.00, si terrà un evento con letture e musica voluto dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e da Roma Capitale.

Partecipano, tra gli altri: Alfa, Lorenzo Baglioni, Lino Banfi, Cristiana Capotondi, Anna Favella, Giulia Molino, Ale della Giusta, Edoardo Purgatori.

L’iniziativa sarà anticipata da un dibattito a carattere istituzionale al Campidoglio, Aula Giulio Cesare, ore 09:00.

Milano – L’8 maggio, presso Luiss Hub, dalle 19.00, ci sarà un evento organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano con la partecipazione, tra gli altri, di: Gaia, Elio (Elio e le storie tese), Francesco Oggiano e Roberto Vecchioni.

Seguirà, nei prossimi giorni, un comunicato con dettagli su queste iniziative.

Illuminazione siti italiani – a partire dal 9 maggio

Durante la serata del 9 maggio a Roma ci sarà l’accensione simbolica, con i colori dell’Unione europea, di edifici e luoghi culturali che in Italia rappresentano la storia e l’identità europea, come palazzi comunali, piazze, siti archeologici.

L’iniziativa, che coinvolge anche altre capitali europee, viene anticipata in alcune città già l’8 maggio, si ripeterà l’8 e 9 giugno ed è in collaborazione con l’Associazione Civita, Enel, ANCI e Ministero dei Beni Culturali.

City Escape per conoscere i valori europei

Dal 9 maggio al 9 giugno, si terrà una city escape che vedrà coinvolto, come punto d’arrivo, lo spazio interattivo Europa Experience – David Sassoli.

L’esperienza permetterà di scoprire l’identità europea di Roma attraverso scrittori e intellettuali europei che hanno vissuto la città. I partecipanti cammineranno per la capitale risolvendo enigmi a carattere culturale e storico, e riscoprendo i suoi angoli nascosti.

L’esperienza, nata dalla collaborazione con la start-up Garipalli, sarà a fruizione gratuita.

European Youth Event

Dal 17 al 19 maggio a Forlì si tiene uno degli European Youth Event, EYE, che quest’anno si svolgono in quattro città europee: un’opportunità di incontrare altri giovani, ispirarsi a vicenda e scambiare idee con esperti, attivisti e decisori.

Chiunque tra i 16 e i 30 anni può partecipare alle attività, discutere questioni chiave e condividere idee sul futuro dell’Europa. L’EYE di Forlì è organizzato dal Punto Europa di Forlì dell’Università di Bologna, ed è co-finanziato e sostenuto dal Parlamento europeo, con la Commissione europea.

Qui il link per la registrazione come partecipanti.

Dibattito tra i candidati alla Presidenza della Commissione europee

Il 23 maggio a Bruxelles si terrà il dibattito tra i candidati alla presidenza della Commissione europea, presso l’emiciclo del Parlamento europeo. Proiezioni locali saranno organizzate anche dagli Uffici in Italia del PE e dalle Rappresentanze della Commissione europea.

Election night

Il 9 giugno sarà possibile partecipare alle Election Night nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, e a quelle organizzate a Roma e Milano da Ufficio del PE e Rappresentanza della CE in Italia.

Incontri su territorio

Incontri, dibattiti, eventi per celebrare l’Europa e invitare al voto si terranno sia nelle Università, sia a Esperienza Europa – David Sassoli a Roma, sia, in collaborazione con la rete Europe Direct, su tutto il territorio nazionale.

L’elenco delle iniziative e i relativi dettagli legati agli eventi con Europe Direct saranno a breve disponibili sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.