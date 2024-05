Polizia Locale Napoli arresta evaso dagli arresti domiciliari

Condannato ad ulteriori 9 mesi di reclusione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Personale della Polizia Locale di Napoli è intervenuto per rilevare un sinistro stradale avvenuto in via Caracciolo che ha visto coinvolto tale A. O. di 21 anni mentre era alla guida sprovvisto di patente di un motoveicolo di grossa cilindrata.

Da accertamenti esperiti, il personale della Polizia Locale intervenuto ha avuto contezza che il soggetto era evaso dagli arresti domiciliari e, pertanto, lo ha tratto in arresto.

Sottoposto a processo con rito direttissimo è stato condannato ad ulteriori 9 mesi di reclusione, sempre da scontare agli arresti domiciliari.