Oroscopo dal 18 al 24 marzo 2024

Cari tutti, ecco le previsioni dal 18 al 24 marzo 2024.

In questa settimana ci sarà qualche cambiamento nella vita dei Pesci per l’arrivo di Marte nel segno e per l’Ariete, molto sollecitato dal Sole, che il 20 entra nel segno e si congiunge a Mercurio.

I Capricorno, sensibilizzati dalle troppe presenze in Ariete, fermeranno le proprie emozione, ragionando più del dovuto sulle emozioni, i Vergine saranno tentati di non vedere ciò che accade loro intorno, isolandosi più del necessario.

Ariete

Cari Ariete, nella settimana risplendete di forza e di entusiasmo e cercate di consolidare alcuni dei vostri obiettivi. Evitate di essere troppo critici con chi non vi asseconda, anzi, riflette e ringraziate per alcuni consigli veramente utili.

Una maggiore leggerezza con chi vuole ostacolarvi potrebbe aiutarvi a non dover sempre lottare per ottenere le cose, assecondate alcuni e concentratevi sugli aspetti più importanti, così potrete stravincere.

Toro

Cari Toro, la settimana va bene, almeno fino all’entrata di Marte nei Pesci, sabato 23, che vi esorta ad essere intraprendenti, nella carriera. Tante le opportunità per mettersi in proprio, o elaborare progetti lavorativi.

Tanti momenti felici aspettano i cuori liberi, sarete molto seguiti, magari anche qualche innamoramento improvviso. In famiglia tanto calore, se riuscite a non brontolare, o a non imporre sempre il vostro desiderio.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere continua a sostenervi in amore, nelle attività che hanno a che fare con la moda, i profumi, l’abbigliamento, chi è in affari in questo settore, sta vivendo giorni felici.

La settimana prevede per tutti un grande colpo di scena, nei rapporti con i vostri cari o con la famiglia di origine. Astenetevi da falsità e promesse vane, dovete trattare tutti con concretezza, evitando promesse che sapete di non mantenere.

Cancro

Cari Cancro, nella settimana, grazie a Urano, migliora l’amore se agirete per istinto e anche i rapporti con le persone care. Potrete sorridere di nuovo. Il trigono di Saturno vi dona una forte logica, evitandovi quei malesseri emotivi che spesso vi bloccano.

Sarete solidi e sinceri nelle relazioni, cosa che molti vedranno e apprezzeranno. Chi ha interesse serio per voi vi chiederà di più: a voi la scelta se fare sul serio.

Leone

Cari Leone, l’entrata del sole nel segno amico dell’Ariete vi rende finalmente gioiosi e vi fa tornare ad avere quella serenità persa da un po’. Il Sole metterà sotto i riflettori la vostra vita matrimoniale.

Poterete risolvere problemi sul lavoro, ne ne beneficeranno particolarmente i liberi professionisti. Vi aspetta una settimana di grandi emozioni. Anche alcune faccende in sospeso nel campo familiare potrebbero trovare una loro soluzione, a volte inaspettata.

Vergine

Cari Vergine, questa sarà una settimana da metabolizzare, in cui sforzarsi di continuare a dialogare, anche se fosse difficile. Solo nel weekend potrebbe arrivare qualche buona notizia. Continuare a lottare per gli obiettivi che desiderate è il consiglio giusto per voi.

Se volete che qualcosa cambi, cambiate prima voi. Ragionate con il cuore, non con la mente, non siate freddi con chi amate e non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana inizia con un Sole opposto al vostro segno e che vi fa sentire stanchi e appesantiti dalle tante cose da fare. Non vi fate coinvolgere in discussioni di principio, non ne vale la pena, e, voi della prima decade non mostratevi testardi.

Il rischio per tutti è quello di intraprendere battaglie inutili, trascurando chi vi sta intorno, le persone che vi vogliono bene. Evitate le spese pazze, che vivreste solo come compensazione del momento di ristagno.

Scorpione

Cari Scorpione, Saturno sostiene i progetti a lungo termine e vi regala la capacità di intuire ciò che per cui vale la pena di lottare. Seguire l’istinto è l’unica scelta per voi.

Rinnovate quella determinazione che vi impone di agire quando gli altri meno se lo aspettano. I nati nella seconda decade faranno un incontro che sa di passato e di nostalgia; un’occasione per mettere a posto cose, mai dimenticate o mai digerite.

Sagittario

Cari Sagittario, nella settimana la Luna vi regala benessere e armonia, è il momento di pensare solo ciò che vale davvero. Se arriva qualche problema in famiglia per un’eredità, su beni in comune o legali non abbattetevi, risolverete tutto bene e presto.

A metà settimana il Sole entra in Ariete, segno a voi amico, e sentirete che tutto cambia, tutto è più facile, godereccio, familiare e comunicativo.

Capricorno

Cari Capricorno, vivrete di amore, anche se impossibile a persone molto concrete come voi. Nel lavoro qualche piccola scocciatura è possibile, vivete le sfide che la settimana vi presenta con serenità.

Dovete evitare di fare bilanci, perché sarete tentati di essere molto selettivi, grazie ai molti pianeti nel segno ostile dell’Ariete. Bisogna che in settimana impariate ad essere più recettivi,più aperti al sociale: dialogate.

Acquario

Cari Acquario, nella settimana Venere nel segno vi rende amabili e gioiosi, tante novità sul lavoro, alcuni potrebbero cogliere un’occasione improvvisa.

I pianeti in Ariete, segno a voi amico, vi rendono turbolenti e audaci. Potreste dover anche prendere una decisione importante su situazioni future e, per dirla tutta, potreste recuperare piccole somme che nel passato erano rimasti bloccate per qualche cavillo burocratico.

Pesci

Cari Pesci, vi proporrete con la passione che sapete infondere nei vostri sentimenti, il passaggio del Sole nella vostra seconda casa radix vi parla di denaro e affari nati sotto una buona stella.

La settimana non prevede grandi cambiamenti e il desiderio di intimità e di famiglia sarà così intenso da condizionarvi nelle scelte quotidiane. Sfruttate la vostra nuova capacità e avviate una relazione in questo periodo, potrebbe essere una scelta felice.