A Mugnano di Napoli (NA) il 1° Memorial “Luigi ed Enrico Amatore”

Gli alunni del Liceo “E. Segre” di Mugnano di Napoli (NA) e di Marano di Napoli si sfideranno il 14 maggio allo Stadio Alberto Vallefuoco

Martedì 14 maggio, ore 9:00, presso lo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano di Napoli (NA) l’associazione “Ad Sidera” Torneo Alunni Liceo “E. Segre” organizza il 1° Memorial “Luigi ed Enrico Amatore”.

In campo il Team A, composto dagli alunni del Liceo di Mugnano, contro il Team B, del liceo di Marano Marano di Napoli.

L’evento, a ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Mugnano di Napoli.

Al termine della partita l’associazione “Ad Sidera” domerà attrezzature calcistiche per la Scuola Calcio di Mugnano e un premio in denaro per il calciatore più promettente del territorio.

È possibile sostenere l’associazione contribuendo alla Raccolta fondi “Ad Sidera” tramite il link: https://gofund.me/81eece23.

Si ringraziano gli alunni e il personale del Liceo “E. Segre”, CRI – Sezione Mugnano e ANVVFC – Mugnano.

L’iniziativa ha come scopo la promozione dei valori della conoscenza, della cultura e dell’integrazione, valorizzazione del merito attraverso un contributo economico che possa aiutare gli studenti nel proseguimento degli studi e/o nei percorsi formativi.

Luigi ed Enrico Amatore

Luigi ed Enrico Amatore erano padre e figlio ed hanno perso la vita insieme, precipitando a bordo di un piper il 10/06/2023 a Cellole (CE).

Luigi era una persona seria, di un’intelligenza vivace ed ha indossato la divisa con onore. Egli ha da sempre avuto ben chiaro l’obiettivo della sua missione lavorativa: il rispetto della legalità.

Attivo, propositivo e collaborativo è stato esempio di cittadino giusto e tollerante, dando un esempio di correttezza e partecipazione sia nella comunità lavorativa che sociale.

Apprezzato da tutti, la sua dedizione al lavoro ed al rispetto delle regole e degli altri gli ha garantito la stima di quanti lo hanno conosciuto.

Enrico, diplomato al Liceo Linguistico Carlo Levi di Marano di Napoli con il massimo dei voti, era un ragazzo dei nostri tempi, amante dello sport, della musica e del cinema. Amava gli aerei e traduceva questa passione in una forte spinta ad abbracciare la carriera militare e a vestire la divisa dell’Aeronautica.

Ha affrontato varie e difficili prove, perfezionando sempre di più le sue prestazioni, con sacrificio e dedizione, pur di raggiungere la meta a cui tanto ambiva. Nella vita quotidiana, accanto all’impegno nello studio, coltivava le amicizie ed era sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà.

Era un concentrato di simpatia, intelligenza e tenacia, ha perso la vita per un tragico incidente, rincorrendo il suo sogno.

Molte sono state, in questi mesi, le testimonianze del suo impegno sia per l’aggregazione sociale che per la solidarietà verso i conoscenti in difficoltà.

È con questo spirito che l’Associazione “Ad Sidera”, costituita dai familiari di Luigi ed Enrico, devolverà un Premio affinché un ragazzo possa realizzare il suo sogno, così come avrebbero voluto Luigi ed Enrico.

Obiettivi dell’iniziativa

L’iniziativa intende promuovere l’interesse verso i valori del bene comune, attraverso la valorizzazione di gesti e comportamenti significativi, che contribuiscano a realizzare una convivenza civile evoluta, nonché ad educare, e ad indirizzare gli individui nell’adottare comportamenti operosi di promozione della solidarietà, del rispetto contribuendo in tal modo alla crescita personale e sociale.