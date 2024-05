Nuovo volto AORN Caserta: lavori per realizzazione 177 posti letto

Il 21 maggio il battesimo del cantiere alla presenza del Governatore De Luca

Martedì, 21 maggio, ore 10:30, alla presenza del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’Azienda Ospedaliera ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta darà il via ai lavori di un’imponente opera di edilizia sanitaria, per la realizzazione di 177 posti letto, finanziata con i fondi della Missione ‘M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile’ del Piano nazionale degli investimenti complementari, PNC, al Piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR, e del Fondo opere indifferibili, FOI.

Dopo il battesimo del cantiere, il Direttore generale, Gaetano Gubitosa, guiderà il presidente De Luca in un percorso mirato a illustrare gli interventi di edilizia sanitaria completati e verificare lo stato di avanzamento di quelli in itinere.

La giornata – evento culminerà in aula magna, con una relazione del Direttore generale, alle ore 11:30, e le conclusioni del Governatore, alle ore 11:45.