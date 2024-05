Acquisti verdi, ESTAR premiata due volte a Roma

Il primo riconoscimento riguarda l’innovazione nell’ambito della sostenibilità ambientale, il secondo la sensibilità sociale

Toscana premiata per gli acquisti verdi pubblici e la sensibilità nel tener di conto, nell’aggiudicazione delle commesse, della qualità anche delle condizioni di lavoro.

ESTAR, ente di supporto tecnico ed amministrativo della sanità toscana, è stata premiata per questo due volte nell’ambito della diciottesima edizione del Forum Compraverde Buygreen, promossa dalla Fondazione Ecosistemi e che si è svolto a Roma.

Il primo premio ricevuto riguarda l’Ospedale Verde: un riconoscimento per l’integrazione nei documenti di gara di criteri per garantire la riduzione dell’impatto della proprie attività sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Un esempio virtuoso da replicare.

In particolare, questo è avvenuto per la gara di fornitura di guanti, per cui non esistono ancora dei criteri minimi ambientali e sociali ed è stata fondamentale la collaborazione con ARPAT, agenzia regionale per protezione dell’ambiente.

Il secondo premio interessa la sezione ‘Social procurement’ ed è stato conferito per aver previsto nelle gare criteri ed elementi che tenessero conto delle condizioni di lavoro lungo tutta la catena di fornitura, con verifiche successive.

A ritirare il doppio riconoscimento è stato il Direttore generale di ESTAR, Massimo Braganti, che sottolinea:

Attraverso il nostro ente la Regione Toscana porta avanti un procurement innovativo che si muove su tre direttrici che riguardano la sostenibilità, sociale e ambientale, la centralità del paziente e un approccio ‘value based’. Questi premi sono un gradito riconoscimento del nostro impegno.

Soddisfazione viene espressa dal Presidente della Toscana e dall’Assessorato al diritto alla salute, per premi che mettono in evidenza la sensibilità e l’impegno ambientale e sociale al centro dell’agenda della Giunta.

Un ringraziamento speciale dal direttore di ESTAR va al direttore lo riserva ad ARPAT. ARPAT ed ESTAR, infatti hanno sottoscritto nell’ottobre del 2021 un accordo di collaborazione per il supporto tecnico giuridico e lo scambio di conoscenze in materia di approvvigionamento di beni e servizi.

ARPAT ha messo a disposizione le proprie competenze per la gestione degli aspetti ambientali e sociali della gara sui guanti: in particolare per l’elaborazione del questionario utilizzato per la consultazione preliminare del mercato, la partecipazione alla consultazione e la definizione di specifiche tecniche dei guanti e di criteri di valutazione delle offerte basate sulle migliori pratiche a livello internazionale nel campo ambientale e sociale.