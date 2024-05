Enti Locali, Regimenti: Oltre 11 milioni ai Comuni laziali

L’Assessore: ‘Il rilancio parte dai territori’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Per la Giunta Rocca il sostegno ai Sindaci e ai Comuni del Lazio è una priorità.

Grazie ai fondi previsti nel Bilancio regionale 2024-2026 portiamo sui territori del Lazio, dopo anni di disattenzione, risorse per oltre 11 milioni di euro per lo sviluppo dei piccoli borghi, per la sicurezza integrata e il rilancio delle Polizie Locali.

Lo sostiene l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

L’Assessore Regimenti conclude: