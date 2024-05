UGL, Giuliano su aggressione operatori PS Ospedale di Latina

Riceviamo e pubblichiamo.

Siamo stanchi di commentare l’ennesima aggressione ai danni di medici e infermieri.

Questa volta è accaduto al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove gli operatori sanitari del Pronto Soccorso sono stati minacciati di morte da un uomo già noto alle Forze dell’ordine dichiara in una nota Gianluca Giuliano Segretario Nazionale UGL Salute.

Il sindacalista continua:

Riteniamo inaccettabile quanto successo. Esprimiamo massima solidarietà verso i professionisti coinvolti e chiediamo alle istituzioni tolleranza zero verso il responsabile di questo ennesimo episodio di violenza.

Visto il gran numero di aggressioni, evidentemente quanto messo in campo fino ad oggi non è sufficiente per garantire la sicurezza dei professionisti della sanità nelle nostre strutture ospedaliere.