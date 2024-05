Cerreto sul Made in Italy alla conferenza Confimi Industria Campania

Riceviamo e pubblichiamo.

C’è grande fame di Made in Italy, il nostro è un Paese il cui export di qualità cresce sempre di più, nonostante non si neghi una certa crisi dei mercati, e questo deve indurre ovviamente le istituzioni a tutti i livelli e quindi a partire anche dal governo nazionale, di conferire la giusta importanza e il giusto interesse ad un settore che ovviamente va difeso, tutelato e poi promosso.

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Marco Cerreto, Capogruppo Commissione Agricoltura del Parlamento, intervenendo venerdì 17 maggio, alla conferenza ‘Strategie e Proposte per lo Sviluppo Economico e Imprenditoriale in Campania’, promossa da Confimi Industria Campania, presso la sala Caduti di Nassiriya del Consiglio regionale della Campania, Centro Direzionale di Napoli, isola F13.

L’On. Cerreto ha detto:

Le elezioni europee su questo possono essere un grande tema, dove i partiti ovviamente devono proporre alle imprese, ai cittadini, alle aziende, ciò che vorranno fare per migliorare anche nelle sedi comunitarie questo tipo di atteggiamento.

Noi di Fratelli Italia, siamo qui per proporre quello che che il nostro partito ha previsto nel programma elettorale, a partire dalla difesa delle aziende per quello che oggi è la concorrenza sleale, che, purtroppo, è imperversa in Europa e specialmente in Italia, dove subiamo interi processi di contraffazione, di frodi e di dumping economico e sociale.

Tutto questo deve essere accuratamente riportato ad una dimensione di equilibrio, perché, ovviamente, se non si gioca con le stesse regole è chiaro che si perde dall’inizio.