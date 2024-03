‘L’Oreste – Quando i morti uccidono i vivi’ al Teatro Belli

In scena a Roma dal 2 al 7 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Va in scena dal 2 al 7 aprile al Teatro Belli di Roma, nell’ambito della rassegna ‘Expo-Teatro Italiano Contemporaneo’, ‘L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi’, spettacolo di Francesco Niccolini con la regia di Giuseppe Marini, con Claudio Casadio.

Un progetto nato dall’idea di far convivere due forme di espressività artistiche provenienti da settori eterogenei: il Teatro e la Graphic Novel. Protagonisti sono infatti quattro personaggi animati che interagiscono con un attore in carne ed ossa.

L’Oreste è internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola. È stato abbandonato quando era bambino e, da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale, è finito lì dentro perché, semplicemente, in Italia, un tempo andava così. Dopo trent’anni non è ancora uscito.

Eppure, l’Oreste è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, scrive alla sua fidanzata, parla sempre.

‘L’Oreste’ è una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato.

Su come la vita spesso non faccia sconti e a volte sia impietosa.

‘L’Oreste

Quando i morti uccidono i vivi’

di Francesco Niccolini

con Claudio Casadio

regia Giuseppe Marini

illustrazioni Andrea Bruno

scenografie e animazioni Imaginarium Creative Studio

costumi Helga Williams

light design Michele Lavanga

musiche originali Paolo Coletta

produzione Accademia Perduta Romagna Teatri, Società per Attori

in collaborazione con Lucca Comics & Games

Orario spettacoli:

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 19:00

domenica ore 17:30

Prezzi:

intero € 20,00

ridotto € 15,00

Teatro Belli

piazza Santa Apollonia, 11a

tel. 06-5894875

info@teatrobelli.it – www.teatrobelli.it