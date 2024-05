Assessore sistemi informativi Regione Toscana ricorda Luigi Bardelli

Scomparso nella notte il fondatore e Direttore di TVL Pistoia

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il profondo cordoglio per la morte di Luigi Bardelli, fondatore ed editore di TVL Pistoia scomparso la scorsa notte è stato espresso dall’Assessore regionale ai sistemi informativi, enti locali, sicurezza e legalità.

L’Assessore ha ricordato Bardelli come un uomo giusto, ispirato da una profonda fede cristiana, che lo ha accompagnato per tutta la vita e in tutte le sue azioni.

Una fede, ricorda l’Assessore, che lo aveva portato a dedicarsi attivamente a favore delle persone svantaggiate e che conviveva con lo spirito pionieristico ed innovatore e che lo aveva spinto a fondare, a metà degli anni settanta, una delle prime emittenti private in Italia.

Una radio che è cresciuta nel tempo contribuendo a dare voce agli ultimi e ai territori, nonché ad arricchire il panorama informativo della sua città e dell’intera Toscana.