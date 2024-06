Presentata la XII edizione del Coca-Cola Pizza Village Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Presentata questa mattina, 5 giugno, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la dodicesima edizione del Coca-Cola Pizza Village in programma, negli spazi all’aperto dell’ente fieristico, dal 14 al 23 giugno.

All’incontro gli organizzatori dell’evento, Alessandro Marinacci e Claudio Sebillo, della società Oramata Grandi Eventi, insieme all’Amministratore di Mulino Caputo, Antimo Caputo ed al Presidente della MdO, Remo Minopoli.

Claudio Sebillo, CEO e founder Oramata Grandi Eventi, ha dichiarato:

Con il riconoscimento del Ministero della Cultura e quello del Turismo in particolare, il Pizza Village consolida il suo ruolo di grande attrattore della città.

Anche per questa 12esima edizione verranno a Napoli tantissimi turisti interessati alla manifestazione, e con questi riconoscimenti viene data un’ulteriore responsabilità al Pizza Village, quale manifestazione ambasciatrice delle tradizioni partenopee nel mondo.

Un compito che non sarebbe possibile realizzare senza la partecipazione di tante aziende che credono nel Pizza Village, come Il Mulino Caputo e Coca-Cola, che ha comunicato in 18 Paesi europei l’esistenza del Pizza Village e ha indetto un concorso i cui vincitori di diverse parti d’Europa arriveranno al Pizza Village.

Tra i numerosi contenuti della manifestazione, ci sono anche temi importanti che saranno discussi in diversi appuntamenti, come quello dedicato al ruolo della pizza nell’ambito della nutrizione corretta per la cura di alcune malattie rare, ma anche il tema del turismo correlato ad eventi come il Pizza Village, di cui si parlerà in un convegno con la presenza del Ministro Santanchè.

Un altro appuntamento, con l’Università Federico II di Napoli, affronterà invece un tema molto particolare, come l’applicazione dell’IA alla pizza napoletana.

Quest’anno, inoltre, sosterremo il nuovo progetto Muoviamoci Insieme che darà la possibilità a persone con disabilità di raggiungere gratuitamente il Pizza Village con un sistema di trasporti dedicato.