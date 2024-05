Elezioni europee: stelle europee dello sport invitano cittadini al voto

Calciatori, società calcistiche, tornei di tennis e atleti paralimpici hanno aderito alla campagna #UsaIlTuoVoto dell’UE in vista delle elezioni del PE del 6 – 9 giugno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Calciatrici di spicco, tra cui la capitana delle Fiamme Rosse del Belgio Tessa Wullaert, Anna Johanning della nazionale tedesca e la finlandese Sanni Franssi, sono alcune delle stelle del calcio femminile che hanno firmato un pallone di calco con #UseYourVote, #UsaIlTuoVoto.

Un’iniziativa simile è in corso tra gli uomini nel contesto della finale di Champions League di sabato e in alcuni grandi club europei, tra cui i campioni tedeschi del Bayer Leverkusen, i vincitori dell’Europa League dell’Atalanta, l’FC Bayern München, l’AC Milan e l’SSC Napoli, che hanno utilizzato o utilizzeranno le loro piattaforme per incoraggiare i cittadini a votare.

A Bruxelles, il giocatore della nazionale di calcio belga Amadou Onana ha organizzato il 25 maggio un mini torneo per i giovani dai 16 ai 18 anni per incoraggiarli a votare per la prima volta.

Alla 20 km di Bruxelles del 26 maggio, 1.300 membri del personale delle istituzioni europee hanno corso sotto lo striscione ‘Running for Europe’ Correre per l’Europa, oltre ad aver allestito al traguardo uno stand informativo sulle prossime elezioni.

Altrove, il torneo dell’Internationaux de Strasbourg, 18 – 25 maggio, della Women’s Tennis Association, WTA, ha esposto uno striscione della campagna #UseYourVote, oltre a ospitare uno stand informativo, e la medaglia di bronzo paraolimpica italiana per il triathlon Veronika Yoko ha sfoggiato una sciarpa della campagna #UsaIlTuoVoto durante la settimana della moda di Milano.