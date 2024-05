ATER Roma, effettuati sopralluoghi cantieri a Corviale e Valle Aurelia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi, 29 maggio, l’Assessore con delega alle Politiche Abitative e Case Popolari Pasquale Ciacciarelli si è recato a Corviale e Valle Aurelia per visionare lo stato dei lavori, avviati da ATER Roma, finalizzati alla piena riqualificazione dei fabbricati esistenti.

L’Assessore Ciacciarelli spiega:

Grazie alla costante collaborazione tra Regione Lazio ed ATER Roma proseguono correttamente i lavori in corso nei cantieri di Corviale e Valle Aurelia per la riqualificazione ed efficientamento energetico dei fabbricati ATER esistenti.

In particolare il progetto di riqualificazione di Corviale, di circa 11 milioni di euro di cui 9 messi a disposizione dalla Regione Lazio ed 1,5 milioni dal MIT, consentirà, attraverso la piena ristrutturazione e rigenerazione urbana del quarto piano, di riscattare il cosiddetto ‘Serpentone’ da immagine di abbandono e degrado.

Si confermano quindi migliori qualità urbane e spazi pubblici nonché una migliore vivibilità e sicurezza all’interno dell’edificio.

I cittadini incontrati questa mattina, hanno manifestato entusiasmo e partecipazione, confermando l’esistenza di una comunità che si sta rendendo parte attiva in tutto il processo di riqualificazione.

Un’opera che sta riguardando anche i fabbricati di Valle Aurelia ‘Pineto’, dove sono in corso interventi di efficientamento energetico prevedendo, in particolare, la posa in opera del cappotto termico in lana di roccia con spessore di circa 100 mm, la coibentazione dei terrazzi di copertura con pannelli in lana di roccia dallo spessore di 120 mm, la sostituzione di tutti gli infissi in ferro con infissi a taglio termico ad alta prestazione energetica e la sostituzione dei cassonetti delle persiane avvolgibili.

Un lavoro costante che dimostra l’intenzione del Governo Regionale del Lazio di dare una nuova immagine al nostro patrimonio immobiliare. Ringrazio il commissario Campo per il lavoro portato avanti sul territorio.