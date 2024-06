Lombardia, ‘Consiglieri per un Giorno’: grande partecipazione

Concluso con una simulazione di seduta il progetto di educazione civica promosso dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Ultimo appuntamento per ‘Consiglieri per un Giorno’, l’iniziativa promossa dal Consiglio regionale con l’obiettivo di educare gli studenti lombardi alla conoscenza e al funzionamento dell’istituzione.

Oggi in Aula 77 ragazzi di 5 istituti lombardi – Istituto Keynes di Gazzada Schianno (VA); Istituto Giovanni Paolo II di Brescia; IIS Fantoni di Clusone (BG); IIS Da Vinci Ripamonti di Como; IIS Mantegna di Brescia – che hanno discusso e votato 12 progetti di legge da loro elaborati.

A seguire i lavori è intervenuto anche il Presidente del Consiglio regionale che ha salutato gli studenti in Aula e che, stimolando la loro curiosità e partecipazione, ha ricordato l’importanza di essere protagonisti attivi della vita delle istituzioni.

Preparati e coinvolti i ragazzi hanno affrontato i temi del trasporto pubblico, della sicurezza, dell’ambiente, delle pari opportunità e dell’inclusione sociale.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio di Presidenza in collaborazione con l’Associazione Consiglieri, è giunta quest’anno alla sua ottava edizione e ha coinvolto 16 istituti con oltre 300 studenti.