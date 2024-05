Le notizie della settimana sulle elezioni europee 2024 – Bollettino 2

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

La prossima settimana, tra il 6 e il 9 giugno 2024, oltre 370 milioni di cittadini europei potranno votare nei 27 Stati membri per eleggere 720 membri del Parlamento europeo. I risultati saranno disponibili in tempo reale sul sito web dei risultati delle elezioni europee.

I dettagli pratici per i media possono essere trovati qui . Per la copertura in diretta dei giorni e della notte delle elezioni, clicca qui

La campagna istituzionale

Con le elezioni europee ormai dietro l’angolo, si moltiplicano le iniziative per informare sull’importanza del voto alle elezioni. Di seguito, uno sguardo alle numerose azioni intraprese in tutta l’UE.

• Sviatlana Tsikhanouskaya, Oleksandra Matviichuk e Lorent Saleh sono tra i vincitori del premio Sacharov che invitano i cittadini a votare alle elezioni europee in un nuovo video della campagna #UseYourVote. Leggi di più qui

• Game In Society ha reso disponibile gratuitamente il gioco ‘ Europe Race To Democracy ‘ a partire dal 28 maggio per gli oltre 500 milioni di abbonati a Fortnite , unendo le forze con la campagna del Parlamento ‘Usa il tuo voto’ per incoraggiare la partecipazione democratica dei giovani cittadini. Il gioco è accessibile su Fortnite con il codice 8132-4493-8197.

#WeVoteForEurope è una campagna avviata da YOUROPE e.V. e lanciata insieme all’ Associazione europea dei festival, EFA , le due più importanti organizzazioni che rappresentano i festival europei. Insieme, mirano a coinvolgere il loro pubblico nell’esercizio del loro diritto di voto alle elezioni europee.

• L’inclusione, la tolleranza e la solidarietà sono valori europei fondamentali. Per promuoverli, l’ufficio del Parlamento europeo in Portogallo ha collaborato con Europe XXI e Surfing Life Club per due sessioni di surf inclusive il 1° e il 2 giugno

• Il 28 maggio l’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Grecia e il comune di Atene hanno organizzato congiuntamente una tombola per volontari e anziani. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di testare la loro conoscenza dell’UE e la possibilità di vincere regali da collezione.

• L’ufficio del Parlamento europeo in Slovenia ha collaborato con i conduttori dello spettacolo notturno RTVSLO Tilen Artač e Robert Petan su tre video musicali che promuovono le elezioni europee. La loro prima canzone ‘European Elections. Come, be there’, ‘Elezioni europee. Vieni, sii presente’, può essere ascoltata qui

• I volontari della comunità EU hanno lanciato un’app europea denominata Palumba per aiutare gli elettori a individuare le opzioni politiche che meglio si adattano alle loro preferenze in occasione delle elezioni.

• Il coro bulgaro ‘Il mistero delle voci bulgare’, insieme all’Istituto per lo sviluppo dell’ambiente pubblico e alla Fondazione Convo, ha girato diversi video sulla bassa affluenza. Un terzo dei cantanti inizia a cantare, e l’intero coro si unisce in seguito per evidenziare la differenza che la partecipazione può fare. Guarda il video su Sofia qui

Moltiplicatori

Il Parlamento europeo sostiene le iniziative delle imprese private che promuovono l’importanza del voto nelle prossime elezioni. Di seguito alcuni esempi:

• Spotify ha lanciato una una playlist dal titolo ‘Play Your Part, Europe!’ il 21 maggio per incoraggiare le persone a votare alle elezioni europee e invierà notifiche in-app agli utenti che condurranno alle pagine web delle elezioni del Parlamento europeo dal 6 al 9 giugno.

• Oatly incoraggia gli imprenditori europei a unirsi a loro per mobilitare i propri dipendenti, le comunità e i clienti a votare alle prossime elezioni. Con striscioni sugli edifici di tutta Europa e l’organizzazione di proiezioni cinematografiche a Stoccolma, Amsterdam e Helsinki, condividono il loro messaggio: ‘VOTA! per il pianeta‘.

• Coca-Cola Europe ha lanciato la campagna di comunicazione ‘Esistono opzioni. La scelta è vostra. 6 – 9 giugno 2024’ sui social media e utilizzerà dei mezzi di diffusione esterna su misura in alcuni Paesi per incoraggiare le persone a votare alle prossime elezioni europee.

• Apple ha presentato una storia itinerante in tutte le homepage degli App Store dell’UE-27, raggiungendo milioni di utenti. Apple sta anche puntando i riflettori sulle app ufficiali dell’UE come la ‘Citizens’ App’ del Parlamento europeo, nonché sulle app di notizie e su quelle di trasporto a chiamata in modo che gli elettori possano facilmente raggiungere i seggi elettorali.

• Dott si impegna a rendere il voto più facile e più accessibile . Per queste elezioni europee, verranno fornite corse gratuite per andare a votare e saranno inviate notifiche e-mail e in-app agli utenti.

Google e TikTok. • Le imprese private si stanno inoltre adoperando per contrastare la disinformazione in vista elezioni europee Snapchat si è recentemente impegnata ad agire in tal senso, così come Meta