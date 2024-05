Napoli, ordinanza evento ‘Miracolo ai Miracoli’

Il 1° giugno, in largo Miracoli, divieto vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido

In occasione dell’evento ‘Miracolo ai Miracoli’, previsto per domani – sabato 1° giugno – in largo Miracoli, il Sindaco ha firmato un’ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

