‘Natura di Notte’ al Museo Civico di Storia Naturale ‘G. Doria’

Animali e piante amanti del buio nei dipinti degli artisti AIPAN in mostra a Genova dall’8 giugno al 14 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Museo Civico di Storia Naturale ‘G. Doria’ di Genova ospiterà, dall’8 giugno al 14 luglio 2024, la mostra ‘Natura di Notte’, una straordinaria esposizione di 71 opere realizzate dagli artisti AIPAN.

Sarà presentata in anteprima alla stampa venerdì 7 giugno 2024 alle ore 11:30, alla presenza dell’Assessore al Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Disagio e solitudine, Pari opportunità, Benessere degli Animali del Comune di Genova, di Simona Barboni, Direttore dei Musei Civici del Comune di Genova, e di Alessandro Troisi, Presidente AIPAN.

Durante l’inaugurazione, venerdì 7 giugno alle ore 17:00, verrà effettuato un collegamento col socio AIPAN Fulco Pratesi, fondatore e Presidente onorario di WWF Italia.

Sabato 8 giugno, dalle ore 10:00 alle 12:00, numerosi artisti AIPAN saranno presenti nella sala della mostra per rispondere a domande e curiosità dei visitatori.

L’Associazione Italiana Per l’Arte Naturalistica, AIPAN, che dal 1999 raggruppa le migliori firme della pittura naturalistica del nostro Paese, presenta nel prestigioso museo genovese una mostra speciale: svelare la vita, gli amori, le cacce degli animali che sanno muoversi dal tramonto all’alba in situazioni difficili per noi umani, non abituati al buio.

In questo mondo notturno anche le piante giocano il loro ruolo: sanno attrarre le falene con il loro profumo. Nell’evoluzione delle specie i predatori della notte hanno acuito il tatto, l’udito e le sensibilità olfattive, fino a elaborare nei pipistrelli i meccanismi complessi dell’ecolocalizzazione.

Protagonisti della mostra sono i rapaci notturni ma le opere raccontano anche le specie marine, i predatori africani e di mondi lontani, gli insetti con il loro fiore di riferimento, le luci del crepuscolo e del cielo stellato.

Gli artisti dell’AIPAN, trentuno per questa esposizione, sono i primi sostenitori della protezione della Natura; per questo espongono in musei di zoologia e di storia naturale, in parchi nazionali e regionali, usando la loro arte per trasmettere l’amore per le specie animali e vegetali, facendole così conoscere e promuovendone la conservazione.

Gli artisti che partecipano alla mostra: Beatrice Banfi, Roberto Bertoli, Marco Bonifacino, Fabrizio Carbone, Lucilla Carcano, Carlo Castellani, Alessandra Cecca, Cinzia Chiavetta, Simone Ciocca, Lorenzo Cogo, Dario Cornero, Marina Durante, Gian Paolo Faleschini, Maria Elena Ferrari, Concetta Flore, Marina Fusari, Cristina Girard, Donatella Marchetti, Luca Marini, Stefano Maugeri, Carlotta Mazzocchi, Raffaele Pentasuglia, Fulco Pratesi, Annarita Roncaglia, Angela Maria Russo, Sandro Sacchetti, Anna Sisti, Stefano Torriani, Alessandro Troisi, Milena Vanoli, Silvana Volpato.

La mostra è realizzata da: Comune di Genova – Direzione Musei Civici e Museo di Storia Naturale ‘G. Doria’; Associazione Italiana Per l’Arte Naturalistica, AIPAN; Associazione ‘Amici del Museo Doria’.

La mostra è visitabile con il normale biglietto d’ingresso del Museo nei seguenti orari: da martedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 19:30; lunedì il Museo è chiuso.