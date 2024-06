‘Out of order’ a MEET

Le opere di John Sanborn in mostra a Milano dal 5 giugno all’8 settembre

Da mercoledì 5 giugno fino a domenica 8 settembre 2024, si terrà presso MEET Digital Culture Center – il Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo e, nel 2023, riconosciuto come museo da Regione Lombardia – la prima mostra italiana dell’artista americano John Sanborn, intitolata ‘Out of order’, a cura di Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente di MEET.

Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente di MEET, sottolinea:

Pioniere nel mondo della media art, John Sanborn è un artista ibrido, eclettico, che ha votato la sua carriera e la sua intera esistenza alla sperimentazione, mischiando linguaggi e forme di espressione diversi. Partendo dalla danza e dalle installazioni video, è naturalmente approdato al mondo dell’arte digital, prestando sempre la massima attenzione a riflessioni filosofiche e sociali. MEET, quindi, è la casa ideale per ospitare questa sua prima personale in Italia, dimostrando così ancora una volta di saper guardare alla contemporaneità e all’evoluzione della nostra cultura.

Il percorso espositivo, progettato da Migliore+Servetto anche nel ruolo di Creative Advisor, si snoda tra installazioni multimediali che abbracciano oltre quattro decenni di esplorazione di suoni, musica, media interattivi, video e opere d’arte che affrontano questioni di identità, anche di genere, verità culturale, memoria e mitologie.

In particolare, nella sala immersiva di MEET, l’artista presenta V+M, un’opera site specific che fa riflettere sulle problematiche sociali legate alla queerness, alla fluidità di genere e agli equivoci che possono generare rabbia, repressione ed esclusione.

Qui Venere e Marte, da cui il titolo V+M appunto, ossia Venus plus Mars, riletti in chiave contemporanea, sembrano improvvisare una danza e interrogare i visitatori sulla questione di genere.

Ai video visibili all’interno di monitor a tubo catodico, che presentano una cronistoria degli anni 70 e 80, si affiancano le opere: ‘Body Quartets’ e ‘Mind Quartets’, installazioni video concepite per raccontare uno stato di trasformazione del nostro Io; ‘Out of Chaos’, con una sequenza randomica di oltre 60 storie esplorate con la realtà aumentata; ‘Mythic Status’.

Quest’ultima è ‘composta’ da quattro ritratti – video e sound portrait – di altrettanti personaggi, Apollo, Atalanta, Nyx ed Hercules, ognuno con un proprio racconto; quattro divinità contemporanee che prendono spunto dalla mitologia greca.

Un messaggio forte e sempre più necessario, dunque, espresso in una mostra di grande qualità che non a caso inaugura nel mese del Pride, in un quartiere – quello di Porta di Venezia, dove ha sede MEET – in cui inclusività e diversità sono caratteristiche intrinseche, oltre che temi di cui lo stesso Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale si occupa da quando è stato fondato.

Come sottolinea lo stesso John Sanborn, che martedì 18 giugno sarà presente a MEET come ospite dell’ormai seguitissima rassegna ‘Meet the Media Guru’:

‘Out of order’ fornisce scenari artistici ‘anarchici’ che attivano domande che dobbiamo affrontare, accogliendo lo spettatore a partecipare. Non sempre per risolvere i nostri problemi, ma per affrontare la nostra condizione, comprenderla e chiedere di fare qualcosa per cambiare, a partire da noi stessi.

Biografia

John Sanborn (Huntington, New York 1954) è un membro chiave della seconda ondata di videoartisti americani che include Bill Viola, Gary Hill, Dara Birnbaum e Tony Oursler.

L’opera di Sanborn spazia dagli esordi della videoarte sperimentale negli anni 70 al periodo d’oro della scena video – musicale di MTV e dell’arte interattiva, fino alla digital media art di oggi.

Il suo lavoro si è ‘manifestato’ in televisione, ‘Alive from Off Center’, MTV; ‘Great Performances’, PBS, installazioni video, ‘V+M’, ‘The Temptation of St. Anthony’, videogiochi, ‘Psychic Detective’, esperienze su Internet, ‘Paul is Dead’, ‘Dysson’, e arte multimediale.

È noto per le collaborazioni con artisti virtuosi, compositori e coreografi contemporanei. La sua opera affronta principalmente i temi della musica, della mitologia e della memoria.

Info

‘Out of order’ di John Sanborn

A cura di Maria Grazia Mattei

Mercoledì 05 giugno – domenica 08 settembre 2024

Orario spazi espositivi: martedì – domenica, ore 15:00 – 19:00, ultimo ingresso ore 18:00; chiuso il lunedì

Biglietto, con pagamento esclusivamente in forma elettronica:

intero 12€;

ridotto, under 25/over 65 10€;

gratuito, disabili e loro accompagnatori, proprietari card Abbonamento Musei, giornalisti

Convenzioni: 10 euro con Carta Fidaty Esselunga, Pride Card e per tutti gli iscritti al FAI; 8 euro con Carta Membri Institut français Milano e CartaEffe Feltrinelli

Info per attività scolastiche: tel. 02-379011, int. 4;

email: team@meetcenter.it