A San Martino di Castrozza (TN) giovani promesse arrampicata sportiva

Dal 7 al 9 giugno il Campionato Italiano Giovanile per le categorie under 10, 12 e 14

Da venerdì 7 e domenica 9 giugno San Martino di Castrozza (TN) diventerà lo scenario del più importante evento di arrampicata sportiva per le nuovissime promesse di questo sport: il Campionato Italiano Giovanile per le categorie under 10, 12 e 14.

Presso il Palazzetto dello Sport dell’US Primiero convergeranno più di 300 giovanissimi atleti per competere nelle fasi finali del CIG U14, dopo aver superato apposite qualificazioni nelle rispettive zone tecniche regionali: tre giorni di gare, tre categorie di atleti e tre specialità, Lead, Boulder, Speed, per cui assegnare i titoli tricolore del 2024.

Verranno attribuiti i titoli individuali di Campione Italiano di ciascuna specialità per le categorie Under 12 e Under 14, mentre per i piccoli dell’Under 10 la competizione sarà a squadre, formate dai 2 ai 4 atleti ciascuna.

Fra i premi in palio anche quello di ‘miglior vivaio giovanile dell’anno’, che l’anno scorso è stato vinto dalla zona tecnica del Trentino-Alto Adige.

Il fitto programma della manifestazione prevede che ogni categoria sia impegnata ogni giorno su una specialità diversa, a rotazione, creando un appassionante spettacolo per gli spettatori presenti sugli spalti.

Si passerà dall’esplosività dei lanci del boulder e dalla paziente ricerca dell’equilibrio per conquistare il top, all’adrenalina pura delle gare di Speed, fino alla tecnica e alla resistenza che bisogna sfoderare nella Lead.

Nel Boulder le pareti saranno di 3 metri per gli Under 12 e Under 10, di 3,50 metri per gli Under 14, mentre per tutti i partecipanti la parete di Speed misurerà 10 metri.

A gestire il lavoro organizzativo del CIG U14 c’è l’US Primiero, guidata dal responsabile Yuri Gadenz, e l’APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, in collaborazione con la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, FASI, e con l’importante coinvolgimento del Comune di Primiero e della Comunità di Primiero.

Ma ecco il programma di gara:

venerdì 7 giugno

• ore 09:30: Boulder U10 femminile di squadra

• ore 15:00: prove libere, qualifiche e finali Speed U14 maschile e femminile

• ore 15:00: Boulder U10 maschile di squadra

• ore 16:30: Lead U12 maschile e femminile

• A seguire premiazioni Lead U12 e Speed U14

sabato 8 giugno

• ore 09:30: Boulder U14 maschile e femminile

• ore 10:00: Lead U10 di squadra, maschile e femminile

• ore 15:00: prove libere, qualifiche e finali Speed U12 maschile e femminile

• ore 17:00: finali Boulder U14 maschile e femminile

• A seguire premiazioni Speed U12 e Boulder U14

domenica 9 giugno

• ore 09:00: Boulder U12 femminile

• ore 10:00: qualifiche Lead U14 maschile e femminile

• ore 14:30: prove libere, qualifiche e finali Speed U10 maschile e femminile

• ore 15:00: Boulder U12 maschile

• ore 17:00: finali Lead U14 maschile e femminile

• A seguire premiazioni Boulder U12, Lead U14, Team U10 e Classifica Combinata U12 e U14

E ora tutti pronti ad ammirare questi piccoli talenti che rappresentano il cuore pulsante e in crescita del nostro sport!