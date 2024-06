Napoli, vendita bevande comizio chiusura campagna Forza Italia

Ordinanza in vigore il 6 giugno in piazza Matteotti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Con Ordinanza del Sindaco n. 7/2024 si è stabilito il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale del partito Forza Italia, previsto alle ore 17:00 di giovedì 6 giugno 2024 in piazza Matteotti.

L’ordinanza sarà valida presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree interessate dalla manifestazione, dalle ore 14:00 e fino a cessate esigenze di giovedì 6 giugno 2024.

