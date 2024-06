Noi dire Elezioni – L’Europa al voto commentata dalla Gialappa’s Band

Dalle 20:30 di domenica 9:00 alle 2:00 di lunedì 10 giugno ad Esperienza Europa – David Sassoli a Roma

In occasione della notte elettorale, l’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizzano, dalle 20:30 di domenica 9 alle 2:00 di lunedì 10 giugno, una serata di intrattenimento e dibattiti con la partecipazione di artisti, attivisti, giornalisti ed esperti di politica nazionale e internazionale.

L’evento, presso Esperienza Europa – David Sassoli, piazza Venezia 6C, a Roma, aperto a tutte le cittadine e i cittadini, sarà in parte commentato e animato dalla Gialappa’s Band e da altri personaggi del loro show.

La serata nasce come un’occasione per celebrare il voto e riconoscere il lavoro di chi ha collaborato con il Parlamento e la Commissione europea per promuovere la partecipazione elettorale in Italia, in particolare tra i giovani.

Un momento di festa che conterà sull’animazione della Gialappa’s Band e la partecipazione, tra gli altri, di Tudor Laurini.

Quindi, a chiusura delle urne, giornalisti ed esperti analizzeranno e commenteranno i risultati delle elezioni in Italia e negli altri Stati membri con un focus speciale su quali saranno gli equilibri tra i vari gruppi nel nuovo Parlamento europeo e le possibili maggioranze nella legislatura, cruciali per l’elezione del/la Presidente della Commissione europea.

Dalle 23:15 verranno infatti mostrate, con collegamenti in diretta da Bruxelles, le proiezioni sulla composizione della prossima plenaria che si riunirà a luglio a Strasburgo.

L’evento, aperto dai saluti istituzionali di Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e di Antonio Parenti, Rappresentante della Commissione europea in Italia, inizierà con la proiezione del video ufficiale della campagna #UsailTuoVoto e con i video Luci d’Europa e Luci d’Italia.

Moderano e conducono la serata le giornaliste di TGCOM24 Valeria De March e Carolina Sardelli.

Ingresso libero per il pubblico.