‘L’Alba dei Marsi’ accende i tricolori CSI del Trail running

Ad Avezzano (AQ), 300 atleti di corsa il 9 giugno

Domenica 9 giugno alle ore 10:00 scatterà in terra marsicana la terza edizione del Campionato Nazionale Italiano CSI di Trail running.

Sarà una mattinata illuminata da ‘L’Alba dei Marsi’: questo il nome della gara organizzata da 5 anni dalla ASD USA Sporting Club Avezzano e che anche quest’anno prevede in partenza circa 300 partecipanti.

La competizione si svolge su due distanze: il Trail corto di 12 km, con un dislivello positivo di circa 400 metri, ed il Trail lungo di 21 km, con un dislivello di circa 800 mt.

La gara si snoda alle pendici del Monte Velino lungo i sentieri dei tre colli di Alba Fucens – Colle San Pietro, Colle Petorina e Colle San Nicola – all’interno di Alba Fucens, il più importante sito archeologico d’Abruzzo in corrispondenza dei resti di un antico insediamento romano.

Nel corso della manifestazione è prevista una gara per bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni e inoltre, grazie alla collaborazione del CIP Abruzzo della ‘Giornata paralimpica inclusiva’ i ragazzi saranno coinvolti in un ‘Trail Light’: a beneficio del benessere e dell’inclusione di persone con disabilità, la sezione del CAI di Avezzano ed Appennini for All le accompagneranno con le simpatiche Jolette, carrozzine fuoristrada monoruota.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Avezzano, dal Comune di Massa d’Albe e dal Ministero della Cultura.