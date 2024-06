Daniele Falasca Trio al Bonaventura Music Club

In concerto il 6 giugno a Buccinasco (MI)

Il Bonaventura Music Club, via Modena, 15 a Buccinasco, storica location milanese che ospita da sempre jazzisti di rango nazionale e internazionale, giovedì 6 giugno, alle 21:00, accoglierà Daniele Falasca Trio, interessante formazione diretta dall’ottimo fisarmonicista e compositore Falasca e completata dal giovane talento Pierluigi Fidanza alla chitarra e dall’esperto Fabio Ticozzelli alla batteria.

Il musicista abruzzese presenterà un repertorio di sue composizioni originali tratte da undici suoi album, pubblicati in qualità di leader, registrati nell’arco della sua carriera.

Un live anticipato dalla cena programmata per le 20:00, fra jazz, latin jazz e nuevo tango, in cui Daniele Falasca e i suoi due brillanti partner si racconteranno e si descriveranno in note al pubblico con eleganza comunicativa, genuinità espressiva e generosità interpretativa.

Un concerto non solo per jazzofili.

Biografia

Fisarmonicista, pianista e compositore raffinato, dalla spontanea cantabilità e dal viscerale senso melodico, Daniele Falasca è un musicista stilisticamente eclettico capace di spaziare con naturalezza dalla musica colta al pop, dal nuevo tango al jazz, fino al latin jazz.

Ospite in diversi programmi Rai e Mediaset in cui ha suonato i suoi brani originali, oltre ad essersi esibito al Festival di Sanremo, nell’arco della sua carriera ha stretto svariate collaborazioni al fianco di artisti rinomati in ambito nazionale e internazionale come Beppe Vessicchio, Pinuccio Pirazzoli, Fio Zanotti, Luca Pitteri, Fabrizio Bosso, Massimo Moriconi, Marco Tamburini, Tullio De Piscopo, Stefano Di Battista, Glauco Di Sabatino, Il Volo, solo per menzionarne alcuni.

Oltre a un’intensa attività concertistica, Falasca è direttore e docente di pianoforte presso la sua scuola MusicaHdemia. Inoltre è endorser del noto marchio di fisarmoniche in legno Brandoni & Sons di Castelfidardo.

