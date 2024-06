AIDO Giussano (MB) in visita a Palazzo Pirelli

Trenta volontari dell’associazione brianzola in Aula consiliare per un confronto sulle attività del territorio

Una trentina di volontari di AIDO Giussano (MB), accompagnati dal loro Presidente Piero Gallo, sono stati accolti nell’Aula consiliare dalla Presidente della Commissione Carceri del Consiglio regionale in occasione della loro visita a Palazzo Pirelli.

Nata nel 1979 come costola della locale sezione dell’AVIS, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi e Tessuti AIDO di Giussano affidò la guida del gruppo a Giancarlo Scanziani fino alla sua scomparsa nel 2011. Da allora è cresciuta molto come confermano i numeri: l’8% della popolazione giussanese è iscritta all’associazione, una delle percentuali più alte dell’intera penisola.

Guidata dal 2012 da Piero Gallo, AIDO Giussano conta ad oggi 242 donatori che con il loro generoso gesto hanno salvato o riportato a vita dignitosa oltre 300 persone: 135 uomini e 107 donne protagonisti di 214 donazioni di cornee e 28 quelle di organi.

Al 31 dicembre 2023 sono 1749 le persone che fanno riferimento alla sezione brianzola che hanno sottoscritto la volontà a donare organi e tessuti dopo la loro morte e nel 2024 sono state registrate 4 donazioni. Una ventina di trapiantati vive nella comunità.

Per la promozione della donazione di organi e tessuti, l’associazione ha introdotto molte iniziative: dall’impegno nelle scuole medie e superiori all’organizzazione di momenti formativi, dall’organizzazione di stand per raccolta delle iscrizioni a momenti ricreativi e sportivi che coinvolgono i cittadini.

Secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti del Ministero della Salute, nel 2023 in Italia sono entrati in lista d’attesa per un trapianto 4.757 pazienti e i donatori sono stati complessivamente 2.042.