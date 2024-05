Vincitori Premio Sacharov invitano a votare PE e difendere democrazia

Sviatlana Tsikhanouskaya, Oleksandra Matviichuk e Lorent Saleh sono tra i vincitori del premio Sacharov che invitano i cittadini a votare alle elezioni europee

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

In un video della campagna #UsaIlTuoVoto, alcuni recenti vincitori del premio Sacharov del PE per la libertà del pensiero e le loro equipe hanno preparato una serie di messaggi ai cittadini dell’UE in vista delle elezioni europee del 6 – 9 giugno.

Stiamo perdendo la libertà nel mondo. Usate il vostro voto per difendere la democrazia, usate la vostra voce per coloro che non possono.

Lo ha dichiarato Oleksandra Matviichuk, vincitrice del premio Sacharov 2022 e presidente del Centro per le libertà civili, una ONG che registra i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità commessi dall’esercito russo in Ucraina, cui è stato assegnato il premio Nobel per la pace 2022.

Cari concittadini d’Europa, in Europa avete un dono prezioso: il potere di eleggere i vostri leader e plasmare il vostro futuro.

Lo sottolinea la leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, vincitrice del premio Sacharov 2020.

La democrazia è un sistema difficile da costruire, ma anche molto facile da perdere,

Lo aggiunge Lorent Saleh, ex prigioniero politico, vincitore del premio Sacharov 2017 in rappresentanza dell’opposizione democratica in Venezuela.

Il video presenta anche Leonid Volkov, ex capo di gabinetto di Alexei Navalny, vincitore del premio Sacharov 2021, morto in carcere in Russia il 16 febbraio 2024 ed una delle voci più forti dell’opposizione nei confronti di Vladimir Putin.

Anche i membri della rete Sacharov Fellowship, come la stilista Louise Xin, Svezia, hanno condiviso il loro messaggio con i cittadini dell’UE.

Contesto

Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è il più alto tributo dell’Unione europea al lavoro in materia di diritti umani. Riconosce gli individui, i gruppi e le organizzazioni che hanno dato un contributo eccezionale alla protezione della libertà di pensiero.

Attraverso il premio e la sua rete associata, l’UE assiste i vincitori, che sono sostenuti e responsabilizzati nei loro sforzi per difendere le loro cause.