Oroscopo dal 15 al 21 aprile 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni dal 15 al 21 aprile 2024. Settimana dinamica, governata dal fuoco, che prevede audaci iniziative per tutti i segni zodiacali.

Gli Arieti sono imprevedibile, i Leone immersi nell’ambito professionale, i Gemelli possessivi. I Vergine permalosi, gli Scorpione cercano sbocchi professionali, i Pesci risentono della presenza razionale di Saturno e non vogliono superare i propri limiti, mentre i Sagittario sono inflessibili. Le Bilancia devono destreggiarsi nella loro vita familiare.

Ariete

Cari Ariete, come già sapete il momento è ricco di energia, fortuna, ispirazione e lotte, dovrete sciogliere molti nodi. I genitori sentiranno il bisogno di imporsi con i figli, andrà meglio se ricorderete che anche loro hanno il diritto di esprimere desideri e bisogni.

A dirla tutta, la vostra attenzione è sulle questioni economiche o lavorative, dove dovete assolutamente darvi da fare e far fruttare al meglio le occasioni che avete e che riceverete in settimana.

Toro

Cari Toro, la settimana vi vede coinvolti in qualche questione pratica finanziaria, tra beni e proprietà, ma, rallegratevi, il 19 il Sole passa nel vostro segno, donandovi serenità ed eventuali problematiche non saranno più così insormontabili.

Allontanatevi da liti o ambiguità, non fatevi trascinare, soprattutto non prendete posizioni fino al 19. Per alcuni, nel fine settimana potrebbe esserci una persona che riappare dal passato. La prudenza è d’obbligo per tutti.

Gemelli

Cari Gemelli, un leggero nervosismo lega questa settimana al vostro segno, non riuscirete a vedere il cielo senza nubi. I pianeti nei Pesci si faranno sentire con la loro ingombrante presenza e, cosa che non è da voi, misurerete tutti i vostri passi.

Anche qualche spesa imprevista potrebbe togliervi il sonno, il consiglio per voi è aspettare la fine di maggio, poi rompete la monotonia e uscite con amici e famiglia, magari una piccola gita vi farà bene.

Cancro

Cari Cancro, settimana non facile, con piccole ansie e sconforto, per fortuna la vita sentimentale vi concede molte soddisfazioni. La cosa migliore sarà organizzare qualche serata con gli amici.

Anche la salute è ben protetta dal favore di Saturno, che vi aiuta nel superare questa settimana, che, già dal 19, migliora concretamente, con il passaggio del Sole nel segno del Toro. Nei rapporti interpersonali decidete per dei chiarimenti necessari.

Leone

Cari Leone, settimana generosa per le relazioni di coppia, contrattempi nel lavoro, anche da sovraccarico di attività; potrebbe accadere qualche imprevisto.

Nel fine settimana fate attenzione alla burocrazia, agli impegni e alle spacconerie verbali e fisiche. Il Sole passa in Toro, segno non proprio amico. Selezionate, da subito, le cose importanti e fatele, prima che l’aria cambi; se avete un progetto a cui tenete, completatelo prima del fine settimana.

Vergine

Cari Vergine, settimana tranquilla e piacevole, un incontro potrebbe riformulare il futuro lavorativo per molti di voi. Nella vita quotidiana sarete chiamati a dare l’esempio in una situazione particolare e apprezzati per le scelte appropriate che vi appartengono.

Questa settimana riuscirete a sfuggire a quella confusione che vi ha creato non poche tensioni con colleghi e collaboratori. Inizierete a ricostruire per il vostro futuro più prossimo.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è importante, molte cose troveranno un chiarimento e il loro perché, si tratterà di scegliere tra amici e nemici e, mi raccomando, senza diplomazia o sconti.

Agite con cautela fino a venerdì, poi il Sole passa in Toro e le cose si calmano. Potrete contare su voi stessi senza ansie e paure, attingete alle vostre risorse di complicità. Tra poco parleremo di una primavera piena di desideri avverati o da cogliere.

Scorpione

Cari Scorpione, Marte vi rende carichi di energia, con tante gratificazioni in campo professionale, la settimana è movimentata, come piace a voi, e c’è la possibilità di una notizia inaspettata.

Siete finalmente tentati di ascoltare Saturno, che vi consiglia dei cambiamenti nella vostra vita di relazioni, di scelte, di amicizie. Chi vi trattiene è Nettuno, che tende ad addomesticare la voglia di rinnovamento: è meglio stare calmi ancora per un po’ di tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, anche per questa settimana sarete i beniamini delle stelle, scegliete gli obiettivi da realizzare, il Sole venerdì passa in un segno di terra, non ostile, ma non di fuoco.

Anche il campo lavorativo si farà molto più impegnativo del previsto: evitate nervosismi. Plutone, che vi è positivo, vi protegge. Alcuni di voi potranno contare di aiuti improvvisi o inattesi. La cosa migliore che potete fare a voi stessi è cercare di rilassarvi.

Capricorno

Cari Capricorno, la prossima settimana è divisa a metà, fino a venerdì vi sentirete insofferenti e nervosi, ansiosi di centrare obiettivi che vi sfuggono. Poi, nel fine settimana, tutto cambia, l’umore, le aspettative le relazioni, il Sole nel segno amico del Toro vi aiutano stabilire le priorità e ad eliminare ansia.

Non sarete più così suscettibili e ritornerete al vostro proverbiale entusiasmo, che, da solo, già potrebbe darvi quelle conferme che desiderate.

Acquario

Cari Acquario, le cose cominciano a muoversi nella giusta direzione e vi faranno intravedere una ripresa, non è il caso di arrendersi proprio ora. In questo periodo, belli i legami sociali, almeno fino a venerdì, quando potrebbe subentrare la stanchezza.

Sentite forte il desiderio di rivoluzionare la vostra vita, senza porvi limiti, nel lavoro come nella quotidianità: aspettate, non è il momento giusto, lo potrete fare, ma non ora.

Pesci

Cari Pesci, protetti dalle stelle, ecco come è la vostra settimana. In amore lasciate che le cose accadano in maniera fluida, tutto va da sé, ci vuole solo un po’ di diplomazia.

Potrete farvi degli ottimi amici, nel lavoro potrete uscire dall’anonimato ed essere osservati da capi, colleghi, collaboratori. Le occasioni non vi mancheranno. Vi aspettano tante piccole novità, che vi metteranno di buonumore. Qualche spesa imprevista.