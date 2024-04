‘Il mio Paradiso – Dante profeta di speranza’ a Castel San Pietro

In mostra dal 19 aprile al 16 giugno a Verona

Dal 19 aprile al 16 giugno ritorna la mostra, organizzata dall’Associazione Rivela, per far riscoprire l’attualità della figura Dante.

Gli spazi di Castel San Pietro, a Verona, ospitano il terzo capitolo del progetto multimediale, quest’anno dedicato a ‘Il mio Paradiso’, attraverso i commenti del saggista e pedagogista Franco Nembrini con le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto.

Protagonisti, assieme ai visitatori, sono ancora i moderni lettori del poema per i quali Dante è diventato interlocutore credibile e contemporaneo, capace con le sue parole e con la sua testimonianza concreta di rendere tutti in grado di affrontare con speranza e coraggio il proprio cammino.

Centinaia sono state infatti le giovani guide formate in questi tre anni: studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, che a titolo volontario hanno declinato i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, PCTO, all’interno di questa iniziativa.

Con un centinaio di guide, affiancate dai volontari di Rivela, gli istituti coinvolti in questa edizione sono 14. L’Università IUSVE di Verona cura, con un gruppo di studenti, la comunicazione sui social media dedicati all’evento.

Sono 33 le tappe, scandite da altrettante illustrazioni a corredare approfondimenti e riflessioni. L’esposizione si sviluppa su una superficie di 500mq, lungo un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio.

Il percorso espositivo accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.

Immerso in quest’ultima sezione, il visitatore godrà della bellezza dell’universo attraverso effetti scenici e proiezioni.

A completare l’esperienza sono infatti i cortometraggi realizzati da Mosaiko, con testi di Mons. Martino Signoretto.

Voci narranti dei contributi multimediali sono quelle di: Beatrice, che fa ripercorrere allo spettatore il viaggio di purificazione che lo ha condotto fino al Paradiso; di San Francesco, in un flashback che riporta alla condizione terrena del santo e della sua scelta, la povertà per incontrare Dio; di Dante, nell’iconica veste rossa, avvolto dalla luce per accompagnare alla fine del percorso.

Parte integrante dell’evento è l’opera ‘El Dante’, realizzata dallo scultore Adelfo Galli. È la raffigurazione di un uomo stupito, travolto e commosso dall’incontro con Beatrice, tanto da cambiare la coscienza che ha di se stesso e di tutta la realtà.

Lo scultore rappresenta la processione a cui il Sommo Poeta assiste nel paradiso terrestre, canti XXIX e XXX, del Purgatorio. Il mitologico grifone guida il carro della Chiesa, su cui è assisa Beatrice, protetta dai quattro evangelisti – l’aquila, l’angelo, il bue e il leone; la scena è allietata dalla danza delle tre virtù teologali, Fede, Speranza e Carità, e dal tripudio di un popolo numeroso.

La rassegna ‘Il mio Paradiso’ è organizzata da Associazione Rivela con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Verona, Società Dante Alighieri Verona, Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, Confcommercio Verona, Confindustria Verona Gruppo Giovani, Camera di Commercio di Verona, Cdo Veneto, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona,IUSVE e AGESC – Associazione Genitori Scuole Cattoliche di Verona, AGEC.

L’evento si svolge in collaborazione con Chiesa di Verona e Edizioni Centocanti grazie al contributo della Regione Veneto, Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Cariverona, Fondazione Cattolica, Camera di Commercio di Verona, e Consorzio Zai.

Main Sponsor sono Ici Caldaie, Rana, GiGroup, Vecomp, Pedrollo, Verona Lamiere, PPT, MEI, Cornelli.

Sponsor generali sono Selezione Arredamenti, Studio Impresa, Nicolis, Le Morette – Azienda Agricola di Valerio Zenato, Plateatico, Campostela Birra Artigianale, Unikawood, Studio Salvetti, Edil B. Erre, Soa laghi, Caprini Carni e Salumi.

Media partner sono L’Arena, Avvenire, Radio Peterpan, Radio Birikina, Radio Adige, Verona Network, Tempi, Verona fedele e Città di Verona.

Sport Partner è Hellas Verona FC.

L’iniziativa è inserita in un ‘Progetto di Ampliamento dell’Offerta Formativa’ della Regione Veneto.

Alla mostra è dedicata la speciale etichetta della bottiglia di Chiaretto di Bardolino Classico DOC – Le Morette – Azienda Agricola Valerio Zenato con illustrazione di Dell’Otto.