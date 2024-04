Oroscopo dal 22 al 28 aprile 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni dal 22 al 28 aprile 2024.

Il Sole in Toro protegge i segni di terra, con ricompense e soddisfazioni personali e finanziarie; i segni di fuoco sono sostenuti da forti presenze in Ariete di Mercurio e Venere; i Gemelli sono ripiegati sui proventi economici; i segni di aria devono prendere decisioni per il futuro; nuovi orizzonti amorosi per i segni d’acqua.

Ariete

Cari Ariete, la settimana scorre tra incontri, successi professionali e qualche bella sorpresa. Dovete perseguite le vostre iniziative lavorative, perché potrete fare facilmente centro, grazie alla vostra creatività e alla collaborazione dei colleghi.

Avrete giorni molto intensi ed impegnativi, proficui, certo, ma anche momenti in cui verrete messi a dura prova, per cui dovrete evitare di perdere la calma e la pazienza, in quanto ciò sarà fondamentale per darvi la visibilità che cercate.

Toro

Cari Toro, protetti dal Sole, da Giove e Urano, i vostri sforzi potranno essere finalmente ripagati, bisogna solo che crediate in voi stessi e nei vostri progetti. L’amore potrebbe risultare altalenante, siate prudenti e riflettete prima di agire.

Buone le dinamiche finanziare, siate svelti nel conquistare le vostre posizioni. Per il romanticismo c’è tempo; belle le amicizie e le relazioni fraterne, mentre in famiglia vi ritroverete in armonia.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana vi trova preoccupati per la forma fisica, mentale. Soffocati dallo stress, come lo siete stati e dai troppi impegni, sentite cedere qualche pezzo. Anche le comunicazioni vanno salvaguardate, per garantire una buona condivisione, sia a parole che nelle relazioni.

Una situazione complessa potrebbe presentarsi in famiglia. Grazie a delle piccole somme di denaro, dovrebbero andare a posto anche qualche problema finanziario.

Cancro

Cari Cancro, buone notizie dalla prossima settimana, l’amore ruggisce e si lamenta di qualche incomprensione ma, per fortuna, la pazienza e la comprensione non vi mancano. Le questioni professionali sono in divenire, ma, con un po’ di calma e di tenacia, risolverete tutti i nodi.

Meglio se dedicate del tempo alla famiglia, ai legami affettivi, parte importante della vita. Nuove relazioni che, nel tempo, potrebbero divenire fondamentali per il futuro.

Leone

Cari Leone, tante le idee, forte la creatività in questa settimana, all’insegna del cambiamento, possibili problemi sulla forma fisica. Il lavoro riveste in questo momento tutto il vostro interesse, in settimana affronterete sfide da superare con successo.

Le finanze vanno pianificate, anche per il lungo termine, scegliendo opportunità per migliorare il conto corrente. Salvaguardate le energie per realizzare i vostri sogni.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è dedicata al lavoro, al tempo libero nel fine settimana, desiderosi come siete di avventura. Il 23 aprile è un giorno fortunato per voi, Vergine, sul lavoro, nelle relazioni, dove sarà apprezzato il lato pratico del vostro carattere.

Il 24 aprile potrebbe portare sfide nelle relazioni. Anche se siete tentati di guardare al passato, non fatelo, non è produttivo: il futuro rimane la scelta migliore.

Bilancia

Cari Bilancia, la prossima settimana si annuncia decisamente migliore, concreta, positiva, meno dinamica, ma con i tempi calmi che tanto amate. Continuate ad impegnarvi ed i frutti andranno oltre i vostri desideri.

Le relazioni e l’amore sorridono dal 27 aprile, mentre il 24 potrebbe donarvi opportunità finanziarie; mettete in gioco tutto per ciò a cui tenete davvero, non arrendetevi davanti agli ostacoli, siate forti.

Scorpione

Cari Scorpione, la fortuna non vi aiuta e neanche la sorte, la settimana è impegnativa, piena di intensità emotiva e, tra l’altro, desidererete un rinnovamento nelle relazioni. In amore cercherete una connessione più profonda, più viscerale, dove preferirete gesti pacati, una cena, un regalo a momenti effimeri di passione.

Sul lavoro vi aiuta la determinazione, che i capi vi riconosceranno, per cui vi apriranno la strada a belle opportunità e progressi interessanti. Potrebbero arrivare anche nuove amicizie, coltivatele.

Sagittario

Cari Sagittario, godetevi il risultato dei vostri sforzi perché la settimana sarà avventurosa, piena di relazioni, con tanti scambi, culturali, amicali, affettivi e, perché no, anche economici.

Sul lavoro, buoni sviluppi nella carriera, usate la vostra saggezza e il vostro ottimismo per esplorare nuove opportunità di investimento. Anche la famiglia potrebbe darvi più considerazione del solito, qualche piccola stranezza vi farà riflettere su una amicizia.

Capricorno

Cari Capricorno, il Sole in Toro vi fa iniziare la settimana alla grande. Sul lavoro, sarete al centro dell’attenzione, cosa che amate, e in casa ritroverete una vera armonia. Finalmente potrete contare su una crescita professionale, come speravate.

Belle le relazioni con i colleghi, controllate l’intraprendenza e riuscirete a fare grandi recuperi; in famiglia e in amore tenete a bada il vostro amor proprio e valutatevi più nel profondo.

Acquario

Cari Acquario, la settimana vi vede avanti, verso il futuro, vostro, dell’umanità, della terra, delle stelle, di qualunque cosa, ma intenti a fare progetti a lunga scadenza. Il vostro entusiasmo avrà delle tabelle di marcia avanzate, come non vi capitava da tempo ormai.

Per la vostra fortuna ci saranno tanti cambiamenti positivi nella settimana e, alla fine, dimenticherete tutto, rimanendo con i piedi a terra, nel pratico mondo della realtà. Possibilità di rivedere una persona dal passato antico: tenete gli occhi ben aperti.

Pesci

Cari Pesci, la vostra settimana è improntate alla salvaguardia delle relazioni e al percorso sociale ed evolutivo. Evitate la timidezza, specialmente in amore, non sempre paga essere dolci e semplici. Sul lavoro usate il vostro grande dono, che è l’intuizione, e siate aperti alla collaborazione, per raccogliere nuove opportunità. Poi, rilassatevi e andate alla ricerca delle motivazioni giuste per farvi valere. In amore e in guerra tutto è permesso, ricordatevelo.