Oroscopo dal 4 al 10 marzo 2024

E uscimmo a rimirarla Luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 4 al 10 marzo 2024.

Sole e Mercurio nei Pesci, Marte, che forma diversi aspetti con più pianeti, ed è anche congiunto a Venere in Acquario, governa la settimana.

Domenica Mercurio passa in Ariete e sostiene i segni di fuoco, tartassati dai pianeti in opposizione. La settimana, comunque, è ricca di possibilità e crescita personale per tutti e non mancheranno turbolenze.

Ariete

Cari Ariete, la settimana si fa interessante nel weekend, con l’entrata di Mercurio nel segno. Sarete particolarmente apprezzati nella relazione con gli altri, in coppia, con gli amici ed i colleghi.

Avrete voglia di regalarvi qualcosa di bello, è il momento di prendersi cura di voi e di chi amate. Con l’appoggio di Marte, sentirete il bisogno di spingervi oltre ed esplorare nuove possibilità.

Toro

Cari Toro, qualche incomprensione, o tensioni in famiglia, la serenità è una condizione per cui lottare e da difendere. Momento buono per un bilancio severo ma costruttivo del passato per assistervi nei momenti futuri.

Mercurio vi appoggia nel chiedere aiuto a chi può darvelo, mentre la Lilith in Vergine sostiene i nati nella seconda decade con l’appoggio di una figura un po’ ambigua ma onesta nei vostri confronti. Siate voi leali in amore, le bugie non pagano.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è divergente, qualcosa va, altro no. Buona la comunicazione e la collaborazione a più livelli: chiedete, mandate mail, richieste e altro, sia sul lavoro, che per le soluzioni di problemi vari. State attenti alle sfide, non fatevi coinvolgere in diatribe di possesso e avidità, o in frasi altezzose, del tipo ‘non sai chi sono sono io’. È possibile qualche tradimento professionale, che potrebbe farvi reagire in malo modo, anche se non è il caso.

Cancro

Cari Cancro, la settimana si preannuncia bene, gioiosa e pieni di positive intuizioni. Pronti a seguire il vostro istinto, sarete determinati, forti ed estremamente docili con chi amate. Sarete pervasi dalla fiducia nelle vostre capacità, cosa che accade saltuariamente, sul lavoro, con gli amici e l’amato bene. Le difficoltà iniziano nel fine settimana, quando Mercurio sarà ostile in Ariete, ma ne parleremo la prossima settimana.

Leone

Cari Leone, qualche turbamento emotivo o sentimentale, nella settimana ci può stare, ma il lavoro vi rende orgogliosi, così come i successi ottenuti in questo campo.

Nel fine settimana Mercurio in Ariete, segno a voi ostile, potrebbe sollecitarvi nello spazzare via i rami secchi, le presenze ingombranti, i mangiatori di energia che immancabilmente vi trascinate con la vostra possente personalità. Dovete fare scelte coraggiose e positive.

Vergine

Cari Vergine, stanchi e confusi dalle sollecitazioni dei pianeti delle scorse settimane, vivete gli impegni con ansia e rammarico, pieni di pensieri negativi.

Il weekend si alleggerisce e Mercurio non vi infastidisce, la parola scorre facilmente e i pensieri si articolano in sistemi relazionali positivi. Vi sentirete padroni del vostro senso pratico. I dettagli vi aiuteranno a risolvere problemi complessi, sia sul lavoro, che in famiglia o con gli amici.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana rimane positiva, mentre il weekend è all’insegna dei cambiamenti, di quelli che arrivano e non vi avvertono. Stranamente sarete propensi a prendere decisioni su due piedi, cosa da valutare volta per volta.

Venere rende abili nella comunicazione i nati della terza decade; meglio che ascoltiate la vostra intuizione, per non pentirvi. Le posizioni dei pianeti rimangono positive per tutti, solo Mercurio domenica vi rende insofferenti; consiglio calma.

Scorpione

Cari Scorpione, sentirete tornare energie ed entusiasmo, grazie alla Luna nuova nel weekend potrete raggiungere gli importanti successi. Consideratevi in ripresa sia sul lavoro che negli affetti. Nella settimana non dovete assolutamente reagire alle sollecitazioni con il vostro pungiglione, usate calma e circospezione. I pianeti in Pesci sono ancora lì a proteggervi. I nati nella terza decade, sotto l’influsso di Nettuno, siano realisti e pragmatici

Sagittario

Cari Sagittario, sopportate la settimana che rimane ostica, imprevedibile e deludente, poiché nel weekend Mercurio diventa positivo per le relazioni, gli affetti e le notizie in arrivo per i progetti che si sbloccano. Scegliete di essere flessibili verso gli inevitabili cambiamenti e pazienti nell’agire. Gestite le energie, non strafate, siate attenti a non esagerare, i pianeti in Pesci, segno a voi avverso, possono infastidirvi ancora sulla salute.

Capricorno

Cari Capricorno, in settimana alcune delusioni potrebbero causarvi qualche dispiacere, valutate le situazioni e le eventuali sorprese in arrivo. Bisogna che vi concentriate sui obiettivi personali o di coppia, scegliendo di essere comunicativi, soprattutto nelle situazioni complicate o difficili.

Sarete attratti dalle sfide, ma agite con parsimonia e con la vostra proverbiale determinazione, sapendo che ciò che superate vi porta a crescere emotivamente.

Acquario

Cari Acquario, i più fortunati del segno sono i nati nella terza decade, che hanno ancora Venere e Marte dalla loro. Gli altri si godono un periodo sereno, con poche sollecitazioni e solo personali; tutto scorre tranquillo o quasi. Giove e Urano sono lì a infastidire la seconda decade e lo saranno fino a maggio. Per tutti il forte desiderio di libertà, esaspera il vostro individualismo: sfruttate questa energia per scopi pacifici.

Pesci

Cari Pesci, il compleanno è sempre allegro, con la certezza che tutto quello che iniziate andrà in porto, seguite il vostro istinto. La Luna nuova di domenica vi darà forti intuizioni e tante dritte da seguire. Attenzione a Nettuno. Meno romanticismo e più realismo se volete prendere decisioni importanti come un matrimonio, un figlio, un acquisto importante. Sarete attratti dalle sfide, evitate una persona poco onesta, che vi elargisce consigli inopportuni.