Oroscopo dal 25 al 31 marzo 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 25 al 31 marzo 2024.

Questo inizio di Primavera sostiene i segni di fuoco, che possono contare sul Sole e Mercurio in Ariete. Invece, con Marte e Venere in Pesci, i segni d’acqua vivranno delle giornate d’amore e di passione. Un po’ stanchi gli Acquario, per i Toro molti benefici economici e finanziari, insomma chi per amore e chi per denaro saremo impegnatissimi la prossima settimana. Forte per tutti la volontà di raggiungere il meglio delle proprie aspirazioni.

Ariete

Cari Ariete, Sole e Mercurio stimolanti, vorrete recuperare il tempo perso, vivere il vostro compleanno sotto dei riflettori e farvi notare da tutti. Non vi mancano creatività e iniziativa, solo che per ottenere veri successi non dimenticate di perseverare nella ricerca della vittoria.

Bel tempo per chi è già in coppia. Attenzione alle illusioni di Nettuno per chi è solo o in cerca dell’amore. Evitate problemi di cuore, o familiari lì dove ci sono già conflitti.

Toro

Cari Toro, settimana di grandi novità o anche di agitazione, il momento è molto positivo per i sentimenti, che possono rivitalizzare rapporti di vecchia data o con figli, genitori, amici.

La prima regola di questa settimana è evitare i contrasti. Bellissimo il campo finanziario, che vi vede vincenti, con idee rigeneranti. Potrete organizzare, decidere e stabilire come aumentare le entrate o moltiplicarle, per prendervi qualche soddisfazione economica. Concedetevi un regalo per coccolarvi,

Gemelli

Cari Gemelli, molti cambiamenti questa settimana. Il Sole è positivo e vi dona energia ed efficienza. Attenzione al voler fare troppo per poi prendere decisioni affrettate di cui pentirsi in futuro.

Bello il campo lavorativo, che va da solo e vi regala soddisfazioni. Attenti solo a qualche parola di troppo, Mercurio in Ariete vi fa essere fuori giro e dire qualcosa che andrebbe tenuta segreta. La settimana va comunque vissuta con gioia ed entusiasmo, anche perché è iniziato il vostro periodo fortunato.

Cancro

Cari Cancro, è una settimana in cui essere ottimisti su tutto, godetevi la famiglia, la casa, gli amici, l’amore delle persone care. Marzo parla d’amore e di soluzioni ai problemi economici e lavorativi. Dovrete solo imbrigliare le vostre emozioni, pur rimanendo al centro dell’attenzione è necessario che non facciate trapelare il vostro pensiero, solo così chi vi sta intorno manterrà inalterata la sua fiducia in voi e i dubbi saranno dissipati.

Leone

Cari Leone, l’entrata del Sole in Ariete, segno a voi amico, vi aiuterà a chiarire cosa volete dal futuro e a realizzarlo. Mercurio potrebbe aiutarvi a risolvere problemi di comunicazione, la settimana è sicuramente positiva.

Sul lavoro tornate a brillare, appagherete il desiderio di una vita sociale intensa, cosa che da un po’ si era appannata. Attenzione alle spese e al desiderio di stupire che vi prende in alcune circostanze; non buttate i soldi, non è questo il modo migliore di stupire.

Vergine

Cari Vergine, settimana in cui vi sentirete meno demoralizzati, raggiungerete una nuova serenità, anche se potreste dover affrontare un pettegolezzo che vi disturba da un po’.

Lavoro e finanze sono protetti da Urano. Evitate di risparmiare su tutto, privandovi delle gioie che la vita vi chiede, per paura del futuro. Organizzate il fine settimana con l’amore della vostra vita o con veri amici, la pausa vi farà veramente bene.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana importante e molto decisiva. Plutone sta investendo su voi, anche se qualche taglio doloroso è necessario, guardate al futuro con serenità e gioia. Alcuni contrasti vi serviranno per capire chi vi è davvero amico o nemico. La settimana vi permetterà di sfruttare le amicizie personali e di ottenere vantaggi significativi. Per i nati nella seconda decade c’è la possibilità di una vincita o di una eredità; è il momento di essere pazienti e ottimisti.

Scorpione

Cari Scorpione, non dovete farvi sopraffare dalla settimana, dovete essere positivi e prendere tutto al meglio, senza animosità e con infinita calma, ricordandovi che tutto ha un senso, basta trovarlo.

Per voi la primavera è una stagione di rinascita; sul lavoro e in amore, nelle feste siate pragmatici, no litigi, no conflitti, solo opere di bene. Venere e Marte vi faranno rivivere momenti di grande tenerezza con il partner, anche Nettuno fornirà alla terza decade una soluzione immediata e fortuita.

Sagittario

Cari Sagittario, prossima settimana di svago, da passare in famiglia, in compagnia dei propri cari. Il Sole e Mercurio vi garantiscono tante soddisfazioni e molti successi. Plutone potrebbe far trapelare o arrivare dal passato alcuni malumori, non date loro peso, godetevi i vostri bei momenti. Per alcuni di voi dei pagamenti sono in ritardo, non angustiatevi, è solo questione di tempo.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana va conquistata giorno per giorno, non è negativa, ma lavorata, impegnativa, per cui rimboccatevi le maniche e andate avanti con la vostra proverbiale pazienza.

Non agite certo per gratificazioni, ma ogni tanto è gradito a tutti avere un incentivo, che arriverà, ma non ora, prossimamente. Tutto il periodo potrebbe vedervi di cattivo umore, organizzerete le giornate costruendo progetti a lungo termine ed ispiratevi ai successi passati.

Acquario

Cari Acquario, la settimana vi vuole concentrati su attività che vi entusiasmino, iniziative che vi alleggeriscono e vi danno gioia, non fatevi coinvolgere in piccolezze che non vi appartengono.

Agite come potete e riuscirete a prendervi le vostre piccole soddisfazioni. Il lavoro va a gonfie vele, reinventatevi, assumendo un atteggiamento ottimista e cambiate ciò che più vi pesa nella vita quotidiana, così da avere più fiducia in voi stessi

Pesci

Cari Pesci, Urano e Nettuno governano la settimana, con configurazioni potenti ed insolite per voi. Potrete avere incontri importanti sia in amore che sul lavoro. Sarete attratti da tutto ciò che viene dall’estero, diversi stili di vita, ambienti e costumi. Questi scambi saranno oltremodo fortunati, per voi.

Potrete contare su possibili vostre vincite. Cercate soluzioni per nuove sfide lavorative che tra poco vi vedranno protagonisti, la prossima primavera sarà la stagione della rinascita.