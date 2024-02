Oroscopo dal 19 al 25 febbraio 2024

E uscimmo a rimirarla luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 19 al 25 febbraio 2024, settimana in cui può accadere di tutto.

Gli Ariete saranno coraggiosi, i Vergine soddisferanno i propri bisogni. A inizio settimana il Sole entra nel segno dei Pesci, seguito da Mercurio venerdì 23, mentre il 22 Venere e Marte fanno una bella congiunzione in Acquario. Gli animi saranno propensi al dialogo.

Prevedibili cambiamenti per i Sagittario e per i segni d’acqua. Sabato 24 la Luna è piena nel segno della Vergine; è una Luna che ragiona, mette da parte e capitalizza sia i sentimenti che le risorse finanziarie.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi vede positivi, affascinanti e attraenti, la Luna nuova in Pesci vi porterà introiti e qualche notizia scioccante. Giovedì 22 febbraio Mercurio nel vostro segno velocizzerà la comunicazione con amici e famiglia, concludendo cose che stagnavano.

L’amore funziona alla grande. Non esagerate, la cosa più importante è evitare errori futili sul lavoro; troppa soddisfazione ed eccessivo egocentrismo potrebbe nuocervi.

Toro

Cari Toro, la settimana è stabile, c’è tanta armonia nella vostra vita sentimentale, anche il rapporto amoroso riempirà le giornate e, grazie alla congiunzione Venere – Plutone, sceglierete di trascorrere più di tempo insieme.

Mercoledì 21 si prospetta un cambiamento nel lavoro, grazie all’aspetto negativo di Mercurio – Urano, che vi rende nervosi e irascibili. Godrete di un tempo di riflessione e prenderete decisioni importanti per alcuni aspetti familiari.

Gemelli

Cari Gemelli, in arrivo tanti cambiamenti e molte novità, una nuova relazione, un’opportunità, che sconvolgerà la vostra vita sentimentale.

Venere congiunta a Plutone accresce l’ambizione e gli obiettivi. È il momento giusto per inviare un curriculum e pensare ad un nuovo lavoro o un viaggio. Nei prossimi giorni un atteggiamento più riservato e meno nervoso vi offrirà l’opportunità di crescere e imparare.

Cancro

Cari Cancro, la settimana vi propone tanti momenti di riflessione per valutare le vostre priorità, amorose, familiari, amicali, anche se la vostra urgenza dovrebbe riguardare il rapporto con voi stessi, dovete prendervi cura di voi.

La congiunzione Venere – Marte vi riempe di sentimento e voglia di amare: molto favorevole il 22 febbraio per le relazioni. Il lavoro è fermo al palo e Saturno, con la sua severità, appesantisce progetti e sogni.

Leone

Cari Leone, nella settimana momenti di gioia con il partner, ma anche con la definizione di impegni come le bollette, eventuali debiti, tasse ed denaro condiviso. Chi aspetta qualche notizia dall’estero ne riceverà di buone.

Mercoledì 22 febbraio Mercurio e Marte saranno in ottimo aspetto. Nella vita sociale renderete più divertenti le serate con gli amici. Potrebbe esserci un periodo piacevole, sappiate che potrete usare quest’energia per fare attività fisica.

Vergine

Cari Vergine, il lavoro è al centro della settimana prossima: metodo e precisione vi porteranno al successo. Molto bene le azioni che vi vedono prendere decisioni solidali e condivise, per rafforzare la fiducia che altri hanno in voi.

Venere e Marte congiunti nella quinta casa radicale vi donano desiderio di realizzare e consolidare: rimboccatevi le maniche. Sabato 24 febbraio la Luna piena, a voi opposta, vi farà capire qualcosa di molto utile.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e diplomazia sono necessarie per superare una settimana da vivere tutta d’un fiato e che non vi farà annoiare. Venere e Marte in trigono vi sosterranno in ogni obiettivo che volete raggiungere.

Tra il 21 e il 22 febbraio il buon aspetto di Plutone vi permetterà di avere un incontro con una persona brillante, che vi consiglierà al meglio. Imparate a sorridere e a non essere troppo indecisi nelle scelte da fare.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è intensa, con una buona notizia, senza stress e difficoltà. Evitate liti e danni. Avrete idee creative, che potrete sfruttare sul lavoro. Soluzioni per vecchi e complicati problemi da risolvere finalmente, in modo veloce e con grande determinazione. Vi pervade una sensazione di rinascita. Sorprese emozionanti rafforzeranno la vostra autostima.

Sagittario

Cari Sagittario, buone notizie per la settimana, fatta di momenti gioiosi e rilassanti in compagnia di amici sinceri e in famiglia e non solo. Accordi e incontri per dividere alcune somme di denaro, da riscuotere o investire, come acquistare nuovi immobili.

Dovrete rivedere la scaletta degli impegni quotidiani e riorganizzarvi, in quanto avrete un nuovo impegno a cui far fronte. Fate un primo passo per assolverli.

Capricorno

Cari Capricorno, possibili cambiamenti di umore, anche se sembra un po’ difficile per voi, ma si sa che di stranezze, di questi tempi, ce ne sono tante.

Siate lungimiranti, non fatevi prendere da questa grande sconosciuta che è l’emotività. Dovrete chiarire alcune questioni familiari che da tempo sono lì a togliervi il respiro e che, finalmente, riuscirete a risolvere.

Acquario

Cari Acquario, l’originalità sul lavoro è il filo rosso che vi accompagnerà in una settimana ricca di stimoli. Potrebbe esserci qualche entrata, che non guasta mai, o una nuova fonte di reddito, se non addirittura un aumento di stipendio.

Sappiamo che i traguardi che avete raggiunto fino a questo momento ve li siete sudati tutti da soli, quindi, sentitevi soddisfatti, sia per gli elogi che per gli attestati di stima che riceverete.

Pesci

Cari Pesci, il Sole nel vostro segno è finalmente arrivato, tutto si alleggerirà e avrete giornate cariche di romanticismo. Regalatevi anche un viaggio.

Cercate un nuovo lavoro, di conoscere nuove persone, di vivere momenti di dolce intimità. Qualche tensione familiare potrebbe rovinarvi il fine settimana. Con la Luna negativa, non state in casa, uscite e divertitevi con persone fidate.