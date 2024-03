Oroscopo dall’11 al 17 marzo 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dall’11 al 17 marzo 2024.

La settimana è ricca di creatività per tutti i segni dello zodiaco, grazie all’entrata di Venere nel segno dei Pesci. Lunedì Mercurio entra in Ariete, discussioni accese e piene di passione investono lo scenario sociale, Marte sostiene i nati in Acquario.

Il Sagittario è portato ad inseguire i propri sogni, ed i Gemelli vivono un momento delicato della propria vita. Il Cancro è felice e generoso con gli amici, la Vergine è stranamente vivace e desiderosa di divertirsi.

Ariete

Cari Ariete, un bellissimo Mercurio entra nel vostro segno, regalandovi eloquenza, idee, comunicativa. Sarà in trigono a Chirone e molti di voi possono finalmente guarire da ferite profonde di qualsiasi natura siano.

Mercurio aiuta tutti in coppia e i soli a trovare una nuova serenità, con tante belle sorprese. Giove vi sostiene. La settimana è ricca di tante idee e progetti, non tutti si realizzeranno, ma sicuramente quelli meno utopistici si concretizzeranno.

Toro

Cari Toro, da poco avete dovuto risolvere tanti problemi sul lavoro o a casa, e vi è mancato il tempo per voi e la pace che tanto vi serve. Finalmente il passaggio di Mercurio vi garantisce qualche soluzione, avrete anche la possibilità di correggere alcuni errori, così da trarre maggior profitto.

A chi la sta cercando si prospetterà un’occasione di lavoro più interessante, o un miglioramento economico; non tergiversate in attese, cogliete il momento.

Gemelli

Cari Gemelli, la prossima settimana vi donerà delle piccole sorprese, un incontro piacevole, una mail che arriva, una notizia che vi porta una modesta gioia, nulla di eclatante, ma spezzare la routine vi regala, di per sé, allegria.

Sarebbe il caso di fare attenzione al lavoro, che sembra ristagni per qualche intoppo. Anche alla famiglia va dedicata qualche attenzione in più, ci sono questioni da risolvere, un’incomprensione, un litigio passato. Trovate una soluzione, meglio che far languire i problemi.

Cancro

Cari Cancro, la settimana prevede l’arrivo di noie, notizie non proprio piacevoli sul lavoro, nulla di grave, solo qualche intoppo da risolvere. Quello che va alla grande è l’amore, la vita sociale.

Con Venere in trigono siete simpatici a tutti, tenebrosi e magnetici, così vi percepiscono gli altri e dovete solo approfittarne. Evitate le bugie, i tradimenti, sareste esposti in un baleno. Quindi, occhio alla vostra professione, dove siete più vulnerabili. Cercate, se necessario, l’aiuto di un amico.

Leone

Cari Leone, la settimana si apre all’insegna di un bel Mercurio, che, con il passaggio della Luna, vi porta tanta fortuna, notizie positive e anche un po’ di salute in più, dove il passaggio di tanti pianeti opposti, vi ha infastidito.

È il momento di riprendere la vita sociale e fare nuove conoscenze, anche se è sempre meglio tenere i piedi ben piantati per terra. Liberatevi di ogni paura e preparatevi a tornare in campo alla grande.

Vergine

Cari Vergine, state riflettendo sulla vostra vita, anche se gli altri non se ne rendono conto, vi state preparando al grande cambiamento. Una decisione e una ferrea volontà si sono impadronite di voi, facendovi riflettere nel silenzio di tutte le cose da modificare, trasformare, eliminare.

È anche il momento adatto per sostenere degli esami di qualsiasi natura siano. Problematico il rapporto con la famiglia di origine, figli e genitori. Rispolverate la tolleranza, virtù non proprio vostra.

Bilancia

Cari Bilancia, siete decisi a rivedere la vostra vita, la soluzione di una questione importante vi mette alle strette per prendere la decisione che potrebbe cambiare molte cose per voi.

Il passaggio di Mercurio in Ariete renderà i nati della prima decade insofferenti e poco diplomatici, per cui meglio scegliere gli affetti veri per la vostra serenità. Marte vi è ancora amico, risolverete molto grazie alle intuizioni improvvise, dove siete molto dotati.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana felice e sorridente. Venere entra nel segno amico dei Pesci e tutto si colora di passione, segretezza, intensità, proprio come piace a voi.

Arrivano le soluzioni che cercavate, sul lavoro, in famiglia, in amore. Chi vuole risposarsi lo progetti ora: è il momento giusto. Possibile una scelta economica, che porterà, nel tempo, una svolta finanziaria. Non opponetevi al progresso e al dialogo diplomatico, non mugugnate e godetevi il bel momento.

Sagittario

Cari Sagittario, la vita privata è al centro della settimana, tutto gira intorno agli affetti familiari, ai ricordi alle sensazioni personali e ai ricordi, quelli belli da tenere stretti dentro di sé.

Sul lavoro usate la vostra intuizione, negli appuntamenti con il destino soprattutto, e che nella settimana non mancheranno. Le cose da fare sono tante e non tutte piacevoli. Mantenete la calma e non prendere delle decisioni troppo affrettate.

Capricorno

Cari Capricorno, questa settimana sentirete forte il desiderio di indipendenza, un incontro significativo sul lavoro aumenterà la vostra ambizione e vi incoraggerà a chiedere di più per i vostri successi personali.

Sarebbe allora anche il caso di spiegare a chi vi ama le vostre intenzioni e le ambizioni che vi muovono. Non tutto si capisce con l’intuito, fatevi complici con il partner e sarete felici della scelta effettuata.

Acquario

Cari Acquario, Marte vi regala ancora tanta forza sia d’animo che fisica per affrontare la settimana, che non è negativa, solo impegnativa. Anche l’amore potrebbe arrivare in modi insoliti e, grazie ad Urano, farete scelte coraggiose e prenderete decisioni difficili.

In settimana sarà necessario essere realisti, evitate voli di fantasia, soprattutto negli affari. Non chiedete a nessuno consiglio e, se lavorate in proprio, è un momento sereno.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana Venere illumina i rapporti romantici, l’amore e la famiglia, comunicate di più per migliorare la vostra vita di coppia e i sentimenti.

Grande difficoltà potrebbe venire dalla gelosia verso di voi o vostra per altri. Il periodo è così elettrico che il pericolo è l’esagerazione, la dilatazione dei sentimenti nel bene e nel male. Giove, però, vi supporta alla grande, aiutandovi a fare il vostro percorso come l’avete pensato e voluto.