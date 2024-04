Oroscopo dall’8 al 14 aprile 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni della settimana che va dall’8 al 14 aprile 2024.

I pianeti sono come li abbiamo lasciati. Continua una certa polemica dei segni d’Aria, ottima la settimana dei segni d’Acqua, forte energia per i segni di Fuoco, Mercurio retrogrado è esasperante per tutti, i Toro sono soddisfatti, gli Acquario incontreranno inaspettatamente una persona, i Pesci si sentono polemici, mentre sono fortunati in economia i Leone.

Ariete

Cari Ariete, siete protagonisti assoluti della settimana e, nel contempo, volete di più, ad un ritmo più veloce. Vi sentirete turbati da un passato che non siete stati capaci di dimenticare o di allontanare, sforzatevi di chiarire ciò che sentite non va.

Praticamente potete costruire il vostro cammino con serenità e buon umore, viste le molte opportunità che il cielo vi offre, poiché tutto è raggiungibile per cogliere ogni occasione.

Toro

Cari Toro, settimana intensa grazie a Giove nel segno. Fate affidamento sulle vostre capacità di individuare i problemi prima che arrivino e sarete al sicuro da fastidi e noie.

Da evitare assolutamente conflitti di convivenza e incomprensioni, siate sereni nelle scelte importanti che ancora dovete fare, non rimandatele per pigrizia, poiché da giugno tutto sarà più difficile.

Gemelli

Cari Gemelli, dopo un periodo complicato, ora la vostra vita sentimentale si ravviva e vi vede più combattivi, il lavoro è in una fase di transizione, alcune polemiche con i colleghi vi tormentano, bisogna che risolviate vecchie ruggini.

Non abbattetevi per piccole noie, prendetele come delle sfide da vincere per avere soddisfazioni future. L’amore va e viene, se non è stabilmente presente nella vostra vita. Chi è in cerca dell’anima gemella bisogna che aspetti prossimi momenti.

Cancro

Cari Cancro, nella settimana prossima potreste aver voglia di scappare lontano, andare di nuovo in vacanza, senza stress a rendervi la vita pesante. Tutti quei pianeti in Ariete, segno a voi ostile al momento, vi remano contro, creando momenti di tensione.

Alcuni di voi potrebbero ricevere delle novità, anche piacevoli, ma laboriose da realizzare. Per superare la settimana sorridete, non perdete lucidità, perseguite un obiettivo alla volta.

Leone

Cari Leone, siete i protagonisti assoluti della prossima settimana, nulla vi è negato, tutto vi è concesso. Il lavoro vi regala occasioni uniche, grazie ad un progetto che seguite da tempo. Vi sentite più combattivi e battaglieri che mai, battaglieri che mai.

Urano è in quadratura nel segno. Avrete l’occasione di smascherare anche alcune falsità e pettegolezzi sulla vostra persona di cui non eravate a conoscenza. Fortunato anche il settore economico, con entrate inaspettate

Vergine

Cari Vergine, la settimana è all’insegna dell’imprevedibilità, Urano scompiglierà tutti i vostri piani, con belle notizie certamente, ma sempre da lavorarci sopra, da realizzare, da portare a termine.

Superate le ostilità di alcuni pianeti in opposizione, le cose filano come la seta. Vivrete queste giornate con serenità. I molti settori in cui sarete chiamati a consolidare vi regaleranno quel senso di utilità che tanto amate.

Bilancia

Cari Bilancia, la prossima settimana per voi c’è aria di lotta agguerrita, nulla vi farà calmare e, anzi, tutto vi spronerà a far sentire le vostre ragioni, quelle a lungo taciute o dette con parsimonia.

Siete decisi a farvi rispettare e guai a chi cerca di manipolarvi o contrattaccarvi. Volete discutere e confrontarvi, sarete aperti al cambiamento e non penserete all’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana veramente promettente, situazioni sempre nuove vi coinvolgono facendovi sentire vivi e decisionisti, pronti a fare la differenza in qualsiasi occasione o avventura dobbiate affrontare.

E se ancora manca qualcosa ai piani che dovete realizzare, rompete la routine e, con entusiasmo, affrontate le giornate sia sul lavoro che nelle relazioni: questo atteggiamento vincente vi vedrà vincitori per tutta la settimana.

Sagittario

Cari Sagittario, tanta l’energia che vi brucia dentro e che volete esprimere in ogni modo. I pianeti in aspetto positivo vi rendono accattivanti e magnetici e fate bene ad approfittarne; la vostra creatività vi fa realizzare alcuni successi insperati, ma che meritate vi siano riconosciuti.

Da qualche tempo vi sentite oppressi dalla quotidianità e ora tutto questo fermento vi rinvigorisce e vi rende determinati nel realizzare tutto ciò che desiderate.

Capricorno

Cari Capricorno, la prossima settimana metterà a dura prova i vostri nervi, con ritardi, complicazioni e nervosismo. Per vostra fortuna Urano e Giove vi proteggono e non permettono che nulla vi si avvicini sia molto pericoloso.

Allora potreste percepire tante situazioni che fluttuano, che vi lambiscono senza farvi danno. Qualche fastidio, noie, ma nulla di più. Vi renderete conto che ci sono anche lati positivi futuri.

Acquario

Cari Acquario, la prossima settimana è molto bella, i pianeti sono tutti in aspetto favorevole, senza essere troppo determinanti, anzi, è come se vi seguissero con affetto, dolcemente, aiutandovi a realizzare ciò che desiderate di più.

Belli anche i rapporti familiari e sociali. Il lavoro funziona alla grande, con un particolare intuito per ciò che è veramente utile e lasciar perdere ciò che risulterebbe inconcludente.

Pesci

Cari Pesci, tanti pianeti nella seconda casa radix parlano di denaro, di uscite e di entrate, a volte programmate, spesso improvvise e superiori alle vostre forze.

Dovete essere molto scrupolosi durante questa settimana; una svista, una firma poco attenta, una multa sono dietro l’angolo. Anche con le parole dovete fare attenzione, perché potreste ferire i sentimenti di chi vi sta intorno. Controllate il vostro approccio con le persone, questi giorni passeranno più velocemente.