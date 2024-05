Grande festa: Juve Stabia premiata in Città Metropolitana

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Dal Presidente Andrea Langella a tutta la struttura societaria. Dall’allenatore, Guido Pagliuca, alla struttura tecnica.

Dall’intera rosa di calciatori, 29 tesserati, al responsabile della comunicazione, Ciro Novellino. Dal magazziniere a tutto lo staff medico.

Questo pomeriggio, nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha premiato tutti i componenti della S.S. Juve Stabia 1907, protagonista di una cavalcata straordinaria che le ha consentito di stravincere il campionato di Serie C e di strappare il pass per la serie B con ben 4 giornate di anticipo.

Al suo fianco il Consigliere Metropolitano delegato a Sport, Giovani ed Eventi, Sergio Colella.

Il Sindaco Manfredi ha affermato:

A nome di tutta la Città Metropolitana, voglio ringraziare questi ragazzi fantastici – guidati da uno staff tecnico competente e preparato e da una struttura societaria che ha saputo costruire un gruppo vincente – per le grandissime emozioni che hanno regalato a una città importante come Castellammare e a tutta l’area metropolitana, che ha gioito, insieme ai tifosi stabiesi, per questo straordinario traguardo raggiunto.