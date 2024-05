‘Oxido’ al Teatro Bolivar

Spettacolo di danza in scena a Napoli il 19 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Emozioni in danza al Teatro Bolivar di Napoli, via Bartolomeo Caracciolo, 30, dove domani, domenica il 19 maggio, alle ore 19:00, andrà in scena la prima nazionale dello spettacolo ‘Oxido’, con la regia e le coreografie di Marco Auggiero.

Uno spettacolo della compagnia Mart Company, fondata dallo stesso Auggiero, da diversi anni attiva nel panorama della danza internazionale.

Lo spettacolo ‘Oxido’ rappresenta a pieno la filosofia di Auggiero e della sua compagnia, frutto di anni di sperimentazione ed esperienza internazionale.

Una filosofia che nasce come liberazione dagli schemi e dalle costrizioni della danza canonica, per approdare ad uno stile e un linguaggio del tutto personale e all’avanguardia. Una tecnica funzionale, chiara e visibile: centro come motore per un flusso di movimento continuo, uso del peso e ciclicità.

I danzatori in scena saranno Francesca De Vita, Sara Lomazzo, Lia Ranieri e Giuseppe De Rosa. Gli assistenti alla regia sono Giordana Carrese, che ha firmato anche i testi insieme a Marco Auggiero, e Alessandro Smorra.

Il personale linguaggio di Marco Auggiero esplora la dimensione psico-emotiva dei danzatori, sperimenta continue contaminazioni con nuove forme artistiche ed espressive, spaziando nell’universo umano in tutte le sue direzioni e percezioni.

Nelle sue opere affronta spesso questioni dal forte impatto umano e sociale, proponendo margini di riflessione inediti e profondi. Una personale ‘cinestetica’ del gesto, senza mai dimenticare il virtuosismo tecnico della danza.

Marco Auggiero spiega: