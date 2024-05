Elettori non deambulanti. Sedi Napoli senza barriere architettoniche

Ubicazione dei seggi per ogni singolo quartiere

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Le votazioni si svolgeranno sabato dalle 15:00 alle 23:00 e domenica dalle 7:00 alle 23:00.

Gli elettori non deambulanti interessati all’elezione, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche.

L’elettore non deambulante deve esibire al Presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica rilasciata dall’ASL, anche in precedenza o per altri scopi, purché dalla documentazione esibita risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”.

Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto.

L’elenco delle sedi delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche individuate, per ogni singolo quartiere, per la votazione degli elettori/ici non deambulanti è pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/51454.