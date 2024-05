‘Peter Pan’ al Teatro Bolivar

L’11 maggio a Napoli lo spettacolo conclusivo della rassegna ‘Piccole storie di eroi’

Sabato 11 maggio, alle ore 17:00, al Teatro Bolivar, via Bartolomeo Caracciolo, 30, diretto da Nu’Tracks, andrà in scena ‘Peter Pan’, l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Piccole storie di eroi’ a cura di Martina Zaccaro, dedicata ai grandi e ai piccini, pensata per una #Familihero pronta a vivere, insieme, un’esperienza immersiva di bellezza e immaginazione.

Nel riadattamento del capolavoro di J. M. Barrie, l’autrice e regista Martina Zaccaro, presente anche in scena, libera quel bambino che non riesce a volare e che vive dentro noi chiedendo di essere ascoltato e sognato, salvando per sempre la magia di quella dimensione spazio – tempo chiamata fanciullezza.

Cast:

Antonio Ciorfito

Bruno Barone

Milena Pugliese

Martina Zaccaro

Coreografie di e con gli allievi della Life & Dance

Durata: 45 minuti