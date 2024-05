‘Isole’ a Dosaggio Zero

Le fotografie di Stefano Picarazzi in mostra a Casale Marittimo (PI) dal 10 maggio al 10 giugno

Ripercorrere i luoghi della memoria, immagini che, con il passare del tempo, sono diventate ‘isole’.

È da qui che nasce il progetto fotografico intitolato ‘Isole’ dell’artista Stefano Picarazzi, in scena da venerdì 10 maggio a lunedì 10 giugno 2024 presso gli spazi, recentemente rinnovati, di Dosaggio Zero a Casale Marittimo (PI).

Una mostra di 19 fotografie in bianco e nero che, tra analogico e digitale, esplorano le immagini del nostro subconscio, là dove la linea tra sogno e realtà si sfuma: un viaggio per contemplare questa dimensione nascosta e un’avventura nell’abisso dell’io più profondo.

Il progetto comprende anche il sito web https://is0le.cargo.site che, come un archivio, custodisce molti scritti, con l’obiettivo di amplificare il senso delle immagini, e uno speciale libro fotografico in edizione limitata che raccoglie gli scatti che, secondo l’artista, esprimono al meglio la sua visione.

L’artista Stefano Picarazzi ha commentato:

C’è al di sotto della superficie delle cose un’altra superficie che giace dormiente e che, come un buco nero, attrae con il suo senso della gravità. Dalle sue profondità emergono sogni che riorganizzano la realtà come isole, immagini cristallizzate in un tempo impossibile che ricorda quello delle rivelazioni e dei miti. Mondi in cui nulla è ciò che sembra, dove tutto si dipana come in un sogno che ci si sforza di ricordare. Un mosaico in cui le immagini scorrono, ritornano, si sovrappongono, riverberano, svaniscono e riemergono trasfigurate. Esplorare queste isole vuol dire immergersi in un mutamento costante, in un abisso di frammenti di significato, che contagiano con una misteriosa quiete che assomiglia a un incantesimo.

Si conferma, ancora una volta, la preziosa collaborazione tra Stefano Picarazzi e Dosaggio Zero. Si tratta, infatti, del quinto appuntamento di rigenerazione creativa e culturale dell’artista a Casale Marittimo, dal 2023 eletto uno dei Borghi più belli d’Italia.

‘Isole’

di Stefano Picarazzi

c/o Dosaggio Zero – Piazza del Popolo 16, Casale Marittimo (PI)

Apertura mostra al pubblico: da venerdì 10 maggio

Orari apertura: lunedì – domenica, 8:00 – 24:00

