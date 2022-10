Oroscopo dal 31 ottobre al 6 novembre 2022

E uscimmo a rimirar le Stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni per la settimana dal 31 ottobre al 6 novembre. Sole, Mercurio e Venere transitano nello Scorpione, la Luna passa dai gradi del Capricorno all’Ariete.

Giove, negli ultimi gradi dei Pesci, si avvicina a Nettuno, Saturno in Acquario è finalmente diretto, Marte è sempre in Gemelli al trigono di Saturno. La settimana segna la nascita di un novembre ricco di eventi, ed effetti particolari, per tutti i segni. Particolarmente favoriti su ogni cosa l’Ariete e lo Scorpione, mentre la Vergine avrà più voglia di fare del solito.

La settimana si prospetta burrascosa e incerta per coloro che non vogliono o non possono prendere decisioni e per le battaglie legali. La politica cercherà di alzare i toni delle risorse, speriamo che i tanti valori e trigoni nei segni d’acqua facciano propendere per decisioni valide e ispirate al benessere pubblico.

Ancora tanti i pianeti nello Scorpione, quasi uno Stellium, che ci fanno intuire che c’è che qualche progetto ancora celato che sarà svelato tra qualche settimana, speriamo sia positivo.

Aspetti importanti della settimana

Il 31 ottobre giornata dedicata i festeggiamenti di Halloween, con un bel sestile tra Giove e la Luna e una congiunzione con Saturno. È un tempo calmo per prendere qualche decisione e mantenere sereni i toni.

Il 1° novembre un Sole quadrato alla Luna porta a scontri con i capi di Governo, lotte contro le donne e un forte atteggiamento moralista e rigido nelle espressioni.

Il 2 novembre vari aspetti della Luna e di Giove con Nettuno potrebbero complicare le cose a livello comunicativo, creando confusione e prese di posizioni esacerbate, magari anche eccessive. La regola migliore sarebbe quella di riflettere prima di parlare.

Il 3 novembre un triplo triangolo degli Astri veloci con la Luna parla di notizie fresche, gentili, scientifiche, che potrebbero creare consensi intorno a delle modalità di commercio.

Il 4 e 5 novembre sono giorni da riempire con i propri aspetti, la Luna in Ariete si infiamma facilmente e porta ad esprimersi con parole grosse, eccessive.

Il 6 novembre Plutone quadra la Luna in una forma spettacolare, le problematiche delle risorse energetiche potrebbero trovare altre forme di dissenso.

Ariete

Cari amici, non fatevi prendere da assurde paure, con lo scorrere dei giorni vi accorgerete che non c’è nulla da temere. Avrete la possibilità di mettervi in gioco e mostrare al prossimo quelle che sono le vostre capacità.

Circondatevi di amici, che a questo servono, persone di cui avete fiducia, con le quali condividere le vostre vittorie, vi aiuteranno a ritrovare l’autostima perduta. Ottimi propositi per la sfera sentimentale ed economica. La nuova energia e la passione per la vita di coppia vi sosterranno nella settimana. Nel lavoro possono arrivare delle novità e non solo. Chi vi sta intorno apprezzerebbe un po’ di romanticismo.

Toro

Cari amici, vi sentirete confusi, senza quella lucidità mentale che vi segue in ogni vostro movimento, siate calmi, specialmente se si tratta di lavoro. L’intera settimana si svolgerà positivamente, ma la parte centrale della stessa avrà momenti magici.

Trascorrete del tempo con la persona amata e nasceranno situazioni interessanti. Attenzione a non dare tutto per scontato, non distraetevi troppo. I cuori solitari sono alla ricerca di una persona da rincorrere, magari conosciuta da poco. Molto interessante il lavoro con un nuovo progetto.

Gemelli

Cari amici, vi aspetta una settimana romantica, a volte maliziosa, il lavoro vi riserverà qualche rogna da risolvere, mettevi in azione. Le giornate scivoleranno con poche novità. Non sarà facile stare al passo con Marte che vi spinge all’azione e vi potreste ritrovare a modificare le azioni all’ultimo minuto.

Fate affidamento su persone veramente fidate a cui chiedere consiglio, vi accorgerete che la routine sarà una grande alleata. In compenso, con Marte nel segno sarete sicuramente dinamici e pieni di buona volontà. Avrete una salute di ferro e sarete poco inclini ai mali di stagione: non è poco.

Cancro

Cari amici, il momento è molto fortunato, Giove guarda benevolo i nati dell’ultima decade, mentre il Sole, Mercurio e Venere baciano la prima e la seconda decade, spargendo consensi, successi e amore. A

vrete interessanti proposte in tutti gli aspetti della vita, ma aspettate, quando sarà necessario agire lo capirete e sarete pronti a tutto per raggiungere le vostre mete. Nel lavoro è giunto il momento di affrontare i nuovi obiettivi che vi siete prefissati. L’intesa in amore è forte e soddisferà le vostre più rosee volontà, per una settimana decisamente avvincente.

Leone

Cari amici, sarete creativi, illuminati dalla Luna e con la voglia di mettervi in campo; da giovedì in poi sarete capaci di trasformare le vostre idee in azioni vere e soddisfacenti. Martedì 1° e mercoledì 2 novembre state attenti alle spese, non esagerate.

La Luna potrebbe mettervi il bastone fra le ruote e portare intoppi. Mantenere la calma sarà utile ed efficace. Bello l’amore con attimi di passione. Nel lavoro possono arrivare delle gratificazioni economiche, nuovi sbocchi per chi cerca un’occupazione.

Vergine

Cari amici, semaforo rosso giovedì e venerdì sul lavoro, qualche ramanzina da un capo, non rispondete. Il nervosismo farà capolino già dalle prime giornate della settimana, portando la nascita di ripicche e discussioni anche nella vita di coppia.

Alcune situazioni verranno portate alla luce e sarà necessario risolverle con un punto d’incontro con l’amato bene. Non rischiate la fiducia nella sfera lavorativa, una distrazione può crearvi dei problemi. I single devono prendere coraggio e fare una proposta amorosa ad una “preda”. Evitate le ore piccole.

Bilancia

Cari amici, guardate oltre, con Mercurio amico i nati in Bilancia potrebbero trascorrere la prima parte di questa settimana sotto mentite spoglie. Ottime le giornate comprese tra mercoledì e venerdì, mentre un po’ più confusionarie saranno tutte le altre, più difficoltosi soprattutto il 5 e 6 novembre. Buone aspettative anche per il weekend. In ambito sentimentale queste sono delle giornate molto importanti. Sul lavoro qualche azzardo in più lo vedo possibile. Rivedrete una persona del vostro passato.

Scorpione

Cari amici, non temete nulla, l’intero firmamento è con voi. La settimana vi regalerà tante cose buone e sarà favorevole per il lavoro. Nuove conoscenze si riveleranno un piccolo vantaggio utile per il futuro.

Ottime le giornate comprese tra mercoledì e venerdì, godetevi il weekend prima di affrontare qualche bega con maggiore spensieratezza. È il momento ideale per realizzare delle idee interessanti sul lavoro. I nati nella terza decade possono fare un passo in più e iniziare una nuova vita.

Sagittario

Cari amici, il periodo è adatto a staccare la spina, martedì e mercoledì e nel fine settimana sarà il caso di evitare gli impegni pratici, domestici e professionali per far spazio a un momento di svago, come una gita fuori porta, che avrà un effetto rilassante e magico sul vostro umore.

Giovedì, invece, sarà bene che stiate attenti, evitate la stipula di contratti, leggete anche lo scritto in piccolo. Consolidate una buona intesa con l’amato bene, regalandovi un po’ di romanticismo. Eliminate lo stress.

Capricorno

Cari amici, la stanchezza è dietro l’angolo per tutti, la quadratura di Giove vi ha sfinito, ma ora il cielo vi regala qualche mese di calma con il pianeta in Pesci. Potreste conoscere l’anima gemella o potrebbe partire un progetto a lungo accarezzato.

Non siate superficiali e non pensate solo al vostro ombelico. Soprattutto da mercoledì in poi dovrete darvi da fare con le vostre conoscenze e percepire anche gli altri con i propri bisogni. Non vi dimenticate delle sfumature che ogni cosa porta con sé.

Acquario

Cari amici, la vita in questa settimana vi potrà apparire agitata al presentarsi di problemi del passato. Nel lavoro i progetti rallentano, la settimana è poco proficua per il vostro segno.

Dal 1° al 4 novembre ci potrebbero essere qualche buona occasione per un progetto in fase embrionale, dovete decidere se stravolgerlo oppure cambiarlo completamente. Primi segnali positivi nel weekend. Ricordatevi che Marte vi continua a sostenere e vi regala tutta l’energia necessaria per vincere le vostre piccole o grandi battaglie.

Pesci

Cari amici, nel campo lavorativo può arrivare una promozione meritata. La salute è protetta, Giove favorisce in particolare la terza decade e Mercurio, Venere e il Sole appoggiano i nati della prima e seconda decade.

Avete un carisma non indifferente. È un bel momento da vivere tutto d’un fiato, allontanate la negatività e accogliete la luce e la gioia nel futuro. Migliorerete la vostra vita, non ve la complicherete con le vostre ansie e paure, sorridete e tutto sarà magico per voi.