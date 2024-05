‘La città di Utopia’ a Terre Blu

Il 2 maggio a Caserta inaugurazione della mostra e presentazione del libro

Giovedì 2 maggio 2024, alle ore 18:30 nel centro Terre Blu, in via San Nicola, 27, a Caserta, si inaugura l’esposizione ‘La città di Utopia’, in occasione della quale sarà presentato l’omonimo volume pubblicato da Terre Blu nella prestigiosa collana Sguardi, che accoglie libri di personaggi quali Franco Arminio, Andrea di Consoli, Isabella Staino…

In mostra i disegni realizzati dagli allievi della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Caserta, che assieme ai testi da loro stessi composti sono oggetto della pubblicazione.

La città di Utopia è il luogo nel quale si condensano gli immaginari. L’isola di Tommaso Moro, le perfette geometrie dei Lumi che descrivono città fondate sul principio di conoscenza e dunque felici, gli animali magnifici che in età medioevale si addensavano in raffinatissimi bestiari, infine, i racconti di viaggio ed in particolare quello di Marco Polo così come narrato da Italo Calvino.

Sulla scorta di queste fascinazioni, trasferite senza volontariamente approfondirle, i ragazzi hanno raccontato e disegnato un altrove nel quale fare abitare le proprie visioni, espressioni di un pensiero che si rivela al suo nascere, nella sua incondizionata purezza, dimostrando che tra sogno e progetto è possibile tracciare fili sottili.

Dopo i saluti istituzionali, presenteranno il progetto e il libro: Enzo Battarra, Assessore alla Cultura della Città di Caserta; Fabiola Del Deo, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo da Vinci – Lorenzini; Antonio Cosentino, esperto di Philosophy for Children; Giuseppe Coppola, Direttore Artistico.

Cosentino, nella prefazione, scrive:

Il ‘bel-luogo’ di ogni utopia porta con sé, come risvolto inevitabile, anche il senza-luogo, il fuori posto. L’isola che non c’è si presenta, dunque, anche come a-topia, come inclinazione a sfuggire ai luoghi comuni, a prendere le distanze da sentieri già segnati e prevedibili. Ecco, allora, che le pagine di questo libro ci sorprendono e ci invitano non solo a partecipare al viaggio, ma anche ad intraprenderne altri per nostro conto verso Utopia, senza dirci esattamente quali strade imboccare e percorrere.

Il volume, realizzato nell’ambito del programma Scuola Viva, sarà poi presentato il 9 maggio al Salone del libro di Torino, presso lo stand dell’Editore, dove per l’occasione saranno presenti la scuola e gli allievi.