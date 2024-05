Protocollo attuazione programma Napoli Capitale Europea dello Sport 2026

Sarà stipulato tra la Città Metropolitana e Comune di Napoli

La Giunta ha approvato il Protocollo d’intesa da stipulare tra la Città Metropolitana e Comune di Napoli per la promozione, organizzazione ed attuazione del programma Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Il Protocollo sarà assicurato dal Comitato di Coordinamento per l’organizzazione dell’evento ‘Napoli Capitale Europea dello Sport 2026’ per garantire la positiva ricaduta sociale della pratica sportiva anche quale strumento di aiuto, prevenzione e promozione del benessere psico-fisico personale, aspetto quanto mai necessario, in particolare, per la popolazione giovanile.

Con il Protocollo d’Intesa la Città Metropolitana ed il Comune di Napoli si impegnano a collaborare per sviluppare sinergie e forme di co-progettazione per la realizzazione delle iniziative ed eventi collegati alla individuazione della città di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 ed il Comune, in particolare, si impegna a gestire le risorse assegnate per la realizzazione del programma.