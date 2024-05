Due morti sul lavoro a Napoli. Marino, UGL Campania: Fermiamo la strage

Il sindacalista: ‘Intensificare i controlli, puntando sul coordinamento delle banche dati per rafforzare la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro’

A ridosso del primo maggio, ancora vittime in meno di 24 ore dalla ricorrenza della Festa del Lavoro e ci troviamo a dover prendere atto di ulteriori due tragedie sul lavoro. Si tratta di una vera e propria ecatombe di fronte alla quale è intollerabile parlare di fatalità. La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale per ogni lavoratore, questa strage non è più ammissibile. Morire sul lavoro significa offendere il diritto stesso alla vita. Si deve agire tempestivamente per prevenire queste tragedie.

Duro è il commento del Segretario Regionale dell’UGL Campania, Luigi Marino in riferimento ai due tragici incidenti avvenuti entrambi in Campania, in provincia di Napoli.

Un operaio 60enne, Vincenzo Coppola, ha perso la vita in un cantiere in viale dei Tigli a Casalnuovo, un altro operaio Raffaele Manzo di 57 anni, invece, è deceduto a Lettere. La vittima è precipitata dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. L’incidente è avvenuto in via Depugliano.

